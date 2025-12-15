受惠癌藥基金 均減117萬支出

總統賴清德出席癌症新藥基金週年感恩大會時指出，癌症新藥基金將連續2年各投入50億元。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

台灣厚生基金會等單位15日提前舉辦「癌症新藥基金週年感恩大會」，健保署長陳亮妤指出，為達成2030年癌症死亡人數降低1/3目標，政府推動癌症新藥基金與擴大癌症篩檢10個月來，已收載20項癌症新藥、16項擴增給付。

總統賴清德指出，癌症新藥基金政府今年度編列50億元，明年度將再投入50億元，如中央政府總預算未能順利通過，由公務預算挹注的癌症新藥基金及擴大癌症篩檢等計畫，恐面臨延宕甚至中斷風險，將直接影響病友健康權益，盼立法院早日完成相關預算審議。

賴清德指出，癌症已連續43年蟬聯國人10大死因之首，面對如此嚴峻挑戰，身為首名醫師出身的總統責無旁貸，因此將癌症防治列為優先施政項目之一。在擴大篩檢部分，今年起癌症篩檢經費從新台幣28億元大幅增加到68億元，癌別及適用年齡均擴增；今年1到10月已服務479萬人次，比去年同期成長25%。

賴清德表示，次世代基因定序(NGS)已在去年5月納入健保給付，助臨床醫師能為病患打造癌症的「精準治療」，減少副作用並增加成功率，估約有2萬人受惠。在癌症新藥基金部分，因基金運作，使癌症治療不受限於健保總額限制，讓台灣癌症用藥接軌國際指引、降低病友經濟負擔。

陳亮妤指出，截至今年10月為止，健保共已收載20項新藥及16項擴增給付，預估支付將近122億元，每名癌症患者平均可減少117萬1100元的負擔。

三陰性乳癌患者小鈺表示，罹患乳癌後原購買的小額醫療保險給付有限，只能治療到使腫瘤縮小0.5公分，所幸癌症新藥基金接手，讓她有機會繼續治療，目前腫瘤細胞已經看不到了。也罹患三陰性乳癌的小君表示，受癌症新藥基金照顧得以使用更有效的免疫藥物，如今腫瘤細胞已經縮小了一半。