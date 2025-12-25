受惠聯準會降息！中小型生技股今年漲逾3成
[NOWnews今日新聞] 那斯達克生技指數今年上漲31%，第四季更是明顯領先S&P500指數，讓市場開始重新定價中小型生技公司，玉山投信指出，生物科技類股在醫療生化產業中表現相對突出，除了受惠於聯準會降息，更重要的是市場看見中小型生物科技類股已經進入獲利成長轉折點，吸引資金進場卡位。
PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，根據統計，目前不少中小型生物科技公司進入2026年至2027年的累積獲利將進入加速成長轉折點，甚至隨營運規模擴大，可望帶動中小型公司逐漸轉型為中大型企業，此外，超過1/3中小型生技公司產品已進入商業化階段，預期2025年至2030年營收複合年成長率達14%，獲利(EBITDA)年複合成長率更是達48%之多。
再者，江宜虔說明，隨著產品商業化之後整體研發費用降低、現金部位增加，Morgan Stanley估計至2030年前中小型生技公司淨現金部位將由310億美元躍增至1480億美元，年複合成長率高達36.7%；同期間，大型生技公司淨現金部位則會由2640億美元下降至2250億美元。
近年大型藥廠專利藥過期也成為加速併購中小型生技公司的驅動力，江宜虔指出，根據估計，大型製藥及生技公司面臨專利藥過期的營運壓力，2025年至2030年專利藥過期市場規模將增加1760億美元，佔相關公司2025年營收35%，併購需求龐大，好在大型製藥及生技公司財務槓桿偏低，目前淨債務/息稅折舊攤銷前利潤比率僅1.3倍，若將財務槓桿提高到3倍，估計2030年可運用資金將達1.13兆美元。
江宜虔也提醒，中小型生技股股價受研發預期影響程度大，以利用創新蛋白質降解技術開發新型小分子藥物的凱美拉(Kymera)公司為例，新藥KT-621一期臨床優於預期，股價在12月8日單日大漲超過4成，由於該藥物市場估計逾1.3億名患者，2030年市場規模可達270億美元，凸顯這些中小型生技股在成長轉折期，正面臨床實驗結果使預期上修，加大對股價推動力，也反映出選股的重要性。
江宜虔認為，現階段針對醫療生化產業投資需以選股為要，例如禮來藥廠為糖尿病、肥胖症及阿茲海默症藥品研發領導公司，比利時優時比藥廠則是研發神經學及免疫學疾病藥品，相關公司值得留意，另外中小型生物科技公司投資價值持續優於大型生物科技公司，可聚焦布局具有創新成長、財務相對穩健之公司。
