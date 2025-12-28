受惠萬大中和線將通車 信義房屋專家看好「金城商圈」受拉抬
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
新北市政府日前公布萬大中和線進度已達81.7%，力拚2027年完工，屆時從新北的中和高中站到中正紀念堂站，僅需14分鐘，可望帶動中永和、土城地區的區域發展；其中萬大中和線的莒光站設有金城機廠，上方聯開案將興建9棟複合式大樓，包括商場及3000多戶住宅，可望為區域帶來新人口，信義房屋專家表示，莒光站周邊的金城商圈，生活機能完整，受到捷運題材拉抬而備受消費者青睞。
捷運萬大中和線是串聯新北與台北交通的重要幹線，可改善永和、中和、土城的交通壅塞問題，未來更將銜接泰板輕軌及新北樹林線。信義房屋土城金城店專員嚴于恆表示，莒光站位於中和跟土城的交接處，未來有金城機廠，共構住宅大樓與百貨商場，將形成新的生活圈，帶動工作機會，也可望帶動房價與店面價格上揚。
嚴于恆表示，目前莒光站周邊的房屋屬低基期，未來捷運興建完成後，可望補漲，目前萬大線二期正在興建，2032年完成後，會有雙捷運站，鄰近的金城路三段，生活機能成熟，居民上班要去中和或板橋都很方便，為首要受惠商圈。
區域內屋齡30年左右的中古大樓兩房產品單價約50-55萬，三房產品單價約40-50萬，而預售產品則是單價60-70萬之間；少數屋齡40年的公寓產品，30坪以上的大坪數產品，單價35-38萬，兩房小坪數產品約38-45萬，若是有裝潢過的物件，則單價可至45萬以上
金城商圈的購屋族群來自看過中和與板橋，認為房價太高負擔不起而外溢至金城商圈，金城商圈不僅是舊商圈，生活機能健全，又有土城醫院，醫療設施不虞匱乏，而鄰近土城、中和的重劃區房價大多7字頭以上，對於首購族負擔大，金城商圈單價較低，商圈發展成熟，較重劃區的生活機能好。
嚴于恆表示，金城路三段上有多家銀行，24小時的藥妝店，連鎖速食麥當勞，學區有安和國小、清水國小、清水國中，還有土城的傳統市場延吉市場，生活機能便利，原有土城看守所，算是居住的抗性，之後會遷移，原址將另做規劃，周邊環境可望重新整理，更為宜居。
嚴于恆表示，從莒光站坐捷運到中正紀念堂，僅要15分鐘，直接連接北市的淡水信義線。距離莒光站最近的商圈為金城商圈，車程約5-8分；目前已有住戶得知未來會蓋捷運與百貨商場，因此賣方多傾向惜售，而買方則是購屋意願增加，趁著捷運尚在興建，房價基期較低，可先入手布局。
