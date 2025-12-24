受惠AI大爆發！ 台灣人均GDP衝3.7萬 首超韓國再超日本

受到AI浪潮推動，2025年台灣人均GDP達到3萬7830美元，首度超越韓國，也是連續第二年超過日本。專家表示，全球先進半導體需求旺盛，但技術幾乎仰賴台廠，帶動外銷訂單源源不絕，而韓國雖然同樣搭上AI順風車，但先進半導體方面技術不如台灣，再加上關稅影響，經濟成長稍顯低迷。

國際貨幣基金IMF統計，今年亞洲各經濟體人均GDP排名，新加坡以9萬4480美元穩坐第1名，接著是澳門（7萬4920美元）和香港（5萬6840美元），台灣則以3萬7830美元衝上第4名，贏過第5、第6的韓國（3萬5960美元）和日本（3萬4720美元），這也是台灣首度超越韓國，更是第二度贏過日本。經濟專家邱達生指出，台灣今年的成長是41個已發展世界經濟體中最快的，且明年外銷訂單爆滿，預估會持續保持經濟成長。

台灣在人均GDP排名上首度超過韓國。圖／台視新聞

不過同樣受惠AI，台灣人均GDP從去年3萬4060美元，增加到3萬7830美元；韓國卻從3萬6240美元，略降為3萬5960美元。中央大學經濟系教授邱俊榮指出，全球高階晶片的供給幾乎都是由台廠、特別是台積電供應，全球需求主要還是集中在台灣身上，認為韓國雖然能分一杯羹，但當然沒辦法像台灣有這麼大成長。

同樣受惠AI浪潮，台人均GDP成長，韓國卻是略跌。圖／台視新聞

