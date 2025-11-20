受惠AI熱潮！台灣10月出口額618億美元 領先韓國差距創紀錄

台灣在半導體產業蓬勃發展，據行政院主計總處統計，台灣10月出口額首度突破600億美元，達到618億美元，比南韓的596億高出22億美元，創下兩國出口差距的新高紀錄。雖然南韓1到10月累積出口額較台灣高，不過年增率成長幅度不大，專家預估，今年兩國出口總額將不會有太大差距。

行政院主計總處資料顯示，台灣10月出口金額達到618億美元，遠超南韓的596億，差距來到22億美元，大約等於新台幣686億元。事實上，受惠AI熱潮，今年8月台灣出口額首度超越南韓，10月則進一步擴大差距。

廣告 廣告

根據統計，今年1月到10月，台灣累積出口金額達到5144億美元，年增31.8%，10月出口額更是年增49.7%，首度單月突破600億美元關卡。而韓國1到10月累積出口額達到5791億美元，雖然整體比台灣還要高，但年增率只有2.3%。至於台灣半導體出口有顯著提升，不過石化產品、鋼鐵等大幅下滑，拖累整體出口成長。

台韓的出口狀況和去年呈現明顯對比，2024年韓國出口額達到6800多億美元，遠遠超過台灣的4700多億，然而專家預估，今年整年來看兩國出口總額將不會差距太大。

台視新聞／葉宣婕 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

鴻海科技日瞄準AI生態系 黃仁勳兒黃勝斌將代父出席

2025人型機器人元年！黃仁勳、馬斯克一致重壓 台廠迎契機

解決現代人孤獨感 哈佛學生研發「AI伴侶裝置」稱擁自主意識