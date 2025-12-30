受惠AI與HPC應用 矽科宏晟搶占先進封裝新藍海
【記者柯安聰台北報導】長期深耕高科技產業製程化學品供應系統的矽科宏晟（6725）30日以承銷價188元正式上櫃掛牌交易。AI與高效能運算（HPC）需求推升全球晶圓廠進入新一輪建廠週期，帶動先進製程與先進封裝建廠需求大幅增加。深耕化學品供應系統與廠務整合工程的矽科宏晟不僅深度參與5奈米、7奈米、10奈米等先進製程，更跨入先進封裝領域，在全球供應鏈中建立高門檻技術優勢。
矽科宏晟在先進製程領域具備完整實績，是亞洲唯一同時服務先進製程/封裝與4K2K高階顯示製程的化學品供應系統廠商。公司累積接近3000套以上系統銷售量，工程版圖涵蓋N20、N10、N7到N5多個節點，並承攬晶圓代工大廠多項先進製程化學品供應系統工程大型建廠案。此外，在先進封裝領域也具備多項實績一路跨入AI伺服器相關應用，掌握新世代晶片擴張的長期需求。
圖：矽科宏晟董事長郭錦松（左6）、總經理柯燦塗（左4）率領經營團隊風光掛牌
市場分析指出，AI崛起推升專用加速器（AI Chips）需求大增，各大晶圓廠資本支出連年擴張，先進製程與先進封裝產能更是供不應求，使化學品供應系統與相關廠務工程需求明顯走強。矽科宏晟憑藉完整的建廠與設備供應能量及經驗，成為AI時代的重要基礎建設供應鏈。
除了先進製程與封裝建廠，公司近年積極投入化學廢液回收與再利用技術。半導體製程每年產生超過300萬噸廢液，回收市場快速成長。矽科宏晟提出化學品供應到廢液回收與再利用藍圖，產品線涵蓋廢液回收再生設備等技術，達到節省原料成本及降低廢棄物排放雙重效果，也符合各國半導體大廠的ESG長期需求。公司將廢液再利用能力視為下一階段發展方向，持續投入。
目前矽科宏晟技術已橫跨半導體、面板與太陽能等多高科技產業領域，並具備多座高科技產業工程建廠實績。全球設點遍及台灣、上海、廣州、美國、日本、新加坡，有能力配合客戶海外建廠計畫快速部署人力與供應鏈。法人看好，隨日本、美國與東南亞建廠腳步加快，加上公司具備TCM維運團隊支援能力，未來營運成長可期。（自立電子報2025/12/30）
其他人也在看
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 50
台積電最大敵人不是三星、英特爾！外媒點「2大問題」已快失控：壓力全在它身上
在半導體產業中，台灣的「護國神山」台積電無疑是鎂光燈焦點，特別是各大投入AI軍備競賽的無廠（fabless）半導體巨頭，紛紛爭搶台積電產能。不過科技媒體《Wccftech》直言，AI市場需求過於強勁，反而為其帶來不小的壓力，台積電自身更有兩大問題已接近失控，目前的處境可說是「因成功而受苦」。報導指出，隨著AI熱潮席捲全球，台積電成功搶下極高市占率，成為輝達（......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 37
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 31
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 8 小時前 ・ 5
外資齊喊目標價衝上1200元！大摩示愛「這伺服器大廠」賺翻了？ EPS上看27.54元...投資人都笑了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導千金股行情再度升溫，台股上周已有26檔站穩千元關卡，下一棒呼聲最高的，正是勤誠（8210）。勤誠26日股價收在973元，距離重...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
台股最貴！股王信驊攀7,715元續寫新天價 今年來大漲5,440元最驚人
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）不甩大盤低迷氣氛，今（30）日盤中股價一路驚驚漲，截至上午9時40分，暫報7,715元再寫歷史新天價，大漲8.6%、615元。股王自今年4月股災低點以來，已飆漲5,440元，漲幅逾2倍之多。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 8
中國大陸「瑞幸咖啡」登台 路易莎董座黃銘賢：台灣市場會讓他們「非常辛苦」
被譽為「星巴克殺手」的中國大陸連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee） 傳出12月登台、店址選在台北南京東路三段，引發市場高度關注。對此，台灣本土咖啡龍頭路易莎咖啡（2758） 董事長黃銘賢今（29）日首度親自回應，直言瑞幸所採行的商業模式，其實是「台灣20年前走過的路」，而台灣市場的競爭結構，將讓瑞幸在台發展「非常辛苦」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 187
戶頭200萬想買0050 她猶豫何時該進場？網友揭關鍵：All in就對了
股海茫茫，再厲害的投資人也無法精準預測高點或低點。一名月女網友增貸200萬元資金剛入帳，正在猶豫要All in投入0050，或等到明年低點再進場，因此發文詢問網友意見，貼文引起討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
【2025ETF風雲榜】力壓0056！「最猛高股息」00882年賺25% 這3檔不賺反虧一次看
2025年步入尾聲，台股飆漲表現寫下不少驚奇。《Yahoo股市》也統整近年最具話題性的高股息ETF今年來報酬率排行榜（還原權息值），前三名均有2成以上報酬率，中信中國高股息（00882）以25.63%登頂，力壓老牌知名的高股息ETF 0056，卻有3檔不僅沒賺錢，報酬率更呈負值。資深證券分析師謝明哲受訪指出，今年企業高度成長，明年配息可期，且高股息仍是追求現金流的優選，明年仍可繼續投入。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 6
ASIC訂單湧入！「IC測試廠」拉第2根漲停寫新天價 全年EPS上看6元拚歷史次高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球科技巨頭爭相發展ASIC晶片，封測需求不斷上升，相關廠商因而大幅受惠，如欣銓（3264）今（29）日就拉出第2根漲停，...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
台積電最大敵人竟不是三星、英特爾 外媒曝2大問題快失控
在AI浪潮席捲各行各業之際，台灣的「護國神山」台積電成為大廠爭相搶訂產能的目標。然而，科技媒體《Wccftech》指出，AI需求過度火熱，反而讓台積電承受前所未有的營運壓力，公司正面臨兩項幾近失控的挑戰，可謂「因成功而受苦」。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
狠殺14週終於收手！外資捧18.7億補貨0050 買超00919等5檔高息ETF逾7萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。外資買超95.10億元，觀察其買超ETF，入手最多的是規模高達1.01...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
野村積極成長基金經理人葉穎娟：投資人應克服「賺了就跑、賠了死抱」
走過動盪的2025年，台股上漲約兩成漲幅，不少基金也繳出亮眼績效。從川普關稅風暴衝擊大跌，再到AI題材飆漲，基金經理人如何面對市場動盪？如何展望2026，又給投資人哪些建議？野村積極成長基金經理人葉穎娟直言，台股本質上是一個偏好成長型的市場，資金永遠在追逐高成長的機會，因此她長期採取積極策略，並維持遠見雜誌 ・ 1 天前 ・ 3
一年產值破9,000億！PCB、鑽針全面飆漲 「這5檔台廠供應鏈」一路旺到2026
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導人工智慧（AI）應用加速落地，帶動印刷電路板（PCB）規格全面升級。據《中央社》報導，台經院資深分析師邱昰芳指出，回顧2025...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
台灣自行車王國衰敗？巨大、美利達股價殺回10年前 專家揭2挑戰
近年台灣自行車產業景氣承壓，產業龍頭巨大與美利達股價跌回至約十多年前價位，引發市場對「自行車王國」前景的關注。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的關鍵，主因遭遇「雙重打擊」，恐怕再回不到到疫情那段時間的榮光。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 2
熱門股／跨年前必布 元月10年勝率最高15檔
野村投信表示，在美科技股回神的帶動下，台股加權指數維持高檔震盪，電子股表現強勢，AI 與電力相關題材續熱。本週進入耶誕長假，外資動能相對放緩，交投逐漸轉淡之際，資金預期將更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等；指數維持高檔震盪，拉回有支撐可擇優布局市值型主動式ETF，靈活鎖定權值股長線機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
AI需求超熱！富喬連5漲後再逼漲停炸14.1萬張 「半導體測試廠」寫新天價噴141億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股上漲，台股今（29）日大盤走揚，截至12點45分，加權指數來到28791.98點，漲幅0...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
群創轉型有成爆量漲停！面板報價止跌「這2檔」利多狂揚 它卻1原因垂淚跌停板
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導群創（3481）轉型有成，日前傳出手握SpaceX關鍵封裝訂單，帶動其今（29）日股價強攻漲停，爆量36.9萬張，再加上研調顯示面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3