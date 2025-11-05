受政府關門連累 美國40個機場將減10%運力

▲美國運輸部長達菲（Sean Duffy）週三宣布，將在美國國內約40個主要機場，削減10%的運力，並警告若政府關門危機持續，不排除將採取更多行動。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國聯邦政府關門危機於5日邁入第36天，打破歷史最長紀錄，據悉約有140萬名聯邦僱員領不到工資，越來越多航空交通管制人員因無薪而選擇請假，導致機場塔台人力不足。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）本週曾警告，如果當局認為飛行不安全，不排除將關閉全國領空；當地時間週三他又宣布，將在美國國內約40個主要機場，削減10%的運力。

根據《CNN》報導，達菲在當天的記者會上表示，如果政府關門危機仍無法解除，美國聯邦航空管理局（FAA）最早將從週五開始，減少數十個主要機場的航班，這意味著全美約40座機場、10%的航空交通量將被削減，但哪些機場會受到影響的具體細節則尚未公布。

達菲補充道，美國空域的人員配備面臨壓力，經常旅行的人就會發現，航班延誤甚至取消的情況都有所增加；FAA局長貝德福德（Bryan Bedford）亦指出，會要求航空公司配合、共同減少航班，新措施不僅限於商業領域，還可能包含對太空發射、部分市場小型飛機交通的限制。

《CNN》並分析，自這波政府停擺開始以來，FAA下屬機構已通報超過400起人員短缺事件，是去年同期的4倍多。

