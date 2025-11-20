受政府關門43天影響 勞工部延後公布就業數據

聯邦政府停擺43天導致無法完整收集數據，勞工部宣布不會公布10月份全部就業數據，僅公開部分數字。

勞工部通常會在每月第一個星期五，公布上月份「就業情勢報告」。綜合美聯社等報導，政府停擺擾亂了數據的收集，因此勞工部19日宣布，不會發布完整的10月份就業報告，只會公布部分就業數字，即該月的新增就業人數，這也是市場高度關注的重要經濟指標。

勞工部同時表示，10月份新增的就業數字會與11月份的完整就業報告一起公布，然而11月份的公布也延後二周至12月16日；可以說，10月份的數字不但不完整，而且是「明日黃花」。

至於同受停擺影響，原定於10月3日公布的9月份就業報告，改於11月20日公布。

所謂完整的月度就業情勢報告，是由兩部分組成：一部分是對家庭的調查，用於確定失業率等數據；另一部分是對公司、非營利組織及政府機構的「機構」調查，用於追蹤就業成長、工資及其他勞動力市場健康指標。

勞工部解釋，由於政府停擺，負責調查的統計人員被迫休假，沒法展開10月的家庭調查失業數據，也無法追溯先前的調查結果，不過從雇主方面仍可收集到招聘數據，因此可以公布這一部分。

勞工部轄下的統計局在更新的發布時間表裡，顯示10月的報告已被標註為「取消」。這意味10月的失業率數據將永遠無法得知，因此20日公布的9月份數據反而更受關注。

因為這是聯準會12月9日至10日利率會議前，所能看到最近完整的失業及招聘數據，同時影響了投資者對未來利率走勢的預測。

目前聯準會內部對於12月會議上是否決定降息存在嚴重分歧。上次10月舉行的會議上，聯準會不少理事認為「關鍵經濟數據的可用性愈來愈低」，因此在缺乏最新的數據下，反對降息一方的立場將更為堅定。

