受暴家庭溫馨圍爐迎新年 社會局陪伴走向安全自立新生活

農曆新年將至，對多數家庭而言，圍爐過年是再平常不過的日常時刻，然而對曾身處暴力陰影的家庭來說，一桌熱騰騰的年夜飯，象徵的卻是安全、重生與重新出發。高雄市政府社會局為持續關懷並陪伴受暴家庭，14日於歲末時節邀請受暴婦女及其子女回到家防中心這個熟悉而安心的「娘家」團聚圍爐，並致贈年節禮盒與春聯，共有逾百人參與，在溫暖祝福中迎向嶄新的一年。

↑圖說：社會局局長蔡宛芬頒發感謝狀予國際崇她高雄育萱社及社長洪仙姬。（圖片來源：高雄市社會局提供）

活動延續多年來的公益合作精神，今年再度攜手國際崇她高雄育萱社，由社長洪仙姬率社員共同參與，並結合鄭翔釋先生的愛心支持，以實際行動關懷社會中需要幫助的家庭。現場除準備充滿儀式感的圍爐餐敘外，也安排活力十足的開場舞為活動揭開序幕，並設計「反暴力賓果」親子互動遊戲，讓孩子與家長在歡笑中學習尊重、自我保護與彼此支持的重要性。隨後的猜謎活動更是笑聲不斷，大人與孩子踴躍搶答，臉上洋溢著自信與喜悅，溫馨氣氛感動全場。

↑圖說：社會局與國際崇她高雄育萱社關懷鼓勵弱勢家庭。（圖片來源：高雄市社會局提供）

曾在婚姻中長期承受暴力的阿玉（化名），也帶著孩子一同參加圍爐。她回憶，丈夫因酒癮失控，暴力行為日益嚴重，長期的恐懼讓她逐漸失去自信，直到意識到繼續留下不僅傷害自己，也會影響孩子，才鼓起勇氣離開暴力環境。在社工陪伴下，她進入庇護所接受協助，度過人生最黑暗的階段。如今，她已在外租屋並經營麵店，逐步站穩腳步，重新展開生活。她將這份來自社會的支持化為前行的力量，也鼓勵仍在困境中的受暴者勇敢求助，迎向充滿希望的新年。

↑圖說：社會局透過新年圍爐團圓活動傳遞愛與勇氣。（圖片來源：高雄市社會局提供）

社會局長蔡宛芬表示，家庭暴力議題需要全社會共同正視，市府也將持續與民間團體攜手合作，整合心理支持、法律諮詢與經濟扶助等多元資源，陪伴受暴者走出暴力陰影，重建安全而穩定的生活。她也呼籲，民眾若遭遇家庭暴力，務必即刻撥打113或110，或聯繫家防中心專線（07）535-5920尋求專業協助，讓關懷與支持成為改變人生的重要起點。

