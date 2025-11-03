受東北季風影響持續濕涼 周末恐生成颱風
氣象署表示，今（4）日仍受到東北季風影響，水氣偏多，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及臺東低溫21至23度。
目前位於關島一帶的熱帶擾動，氣象署表示，可能會影響10日之後的天氣，氣象署會持續觀察。
水氣偏多 北台灣有局部較大雨勢發生機率
中央氣象署表示，今日受到東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，大臺北平地下雨的範圍也較廣。
此外，桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、臺東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。
氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及臺東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。
離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫22至24度；金門陰時多雲短暫雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫雨，氣溫17至18度。
關島海域熱帶擾動 氣象署密切關注
颱風「海鷗」已於昨（3）日增強為中度颱風，氣象署預測，未來將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，對臺灣無直接影響。
不過，關島附近海域有熱帶系統發展趨勢，氣象署預估5日就有機會變成熱帶性低氣壓，7日至周末有機會進一步增強為颱風。
路徑方面仍有不確定性，氣象署表示，部分預測可能會先往菲律賓東方海面靠近後，北轉台灣東方海面北上，下週二至週四最接近台灣，不過路徑需周末左右才會明朗。
