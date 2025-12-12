受東北季風影響迎風面局部大雨 明晚起冷氣團南下

台北市 / 綜合報導

明（13）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，至於苗栗以南為多雲到晴的天氣；氣溫方面，清晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些，請適時添加衣物，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度；明（13）日晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降，請留意。

澎湖陰時多雲，19至22度，金門陰短暫雨，15至21度，馬祖陰天，14至17度。由於東北風偏強，今晚至明天高雄以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上的強風發生的機率，海邊活動請多留意；另外，明（13）日清晨中南部地區可能有局部霧或低雲影響能見度，請注意交通安全。

