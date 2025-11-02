受東北季風影響！未來一週「前濕後晴」 颱風「海鷗」對台無影響

受東北季風影響，今（2）日全台各地幾乎都有降雨，氣溫約介於19至25度之間。中央氣象署指出，未來一週天氣前半週將受到東北季風影響，北部及東半部感受濕涼，中南部則天氣穩定，白天溫暖、夜晚微涼，週四（6日）過後，隨著東北季風減弱、水氣減少，北台灣天氣將逐漸穩定，氣溫也會回升，至於昨（1）晚在菲律賓東方海面生成的颱風「海鷗」，預計將朝西移動，通過菲律賓中部後進入南海，對台灣沒有影響。

氣象署指出，11月3日（週一）至4日（週二）受東北季風及偏多水氣影響，北部、宜蘭及花蓮容易出現降雨，天氣偏濕涼，白天高溫約20至24度，其中「東北部、基隆北海岸及大台北山區」降雨時間較長，局部地區有較明顯雨勢；中南部及台東地區多為多雲天氣，僅山區偶有零星降雨，白天高溫可達近30度，但夜間及清晨仍偏涼；南部山區、東南部及恆春半島偶爾有局部短暫陣雨，另台南以北、東南部沿海、恆春半島及離島地區易出現強陣風，海邊活動請多加注意。

11月5日（週三）受東北季風持續影響，北部及宜蘭全天偏涼，各地清晨仍感微冷，不過隨著水氣減少，整體降雨將比前兩天明顯減少。

11月6日（週四）因東北季風減弱，北宜白天氣溫回升，桃園以北、東北部及東部仍有局部短暫雨，建議外出攜帶雨具；中南部天氣穩定。

11月7日（週五）至9日（週日）轉為偏東風型態，水氣減少，雙北及桃園將出現陽光，整體天氣逐漸回歸穩定，不過基隆北海岸、東半部、雙北山區及恆春半島因位於迎風面，偶爾仍有零星短暫雨，各地白天高溫多在26至31度，夜間低溫約22至25度，整體氣候溫暖舒適，中南部白天仍略顯炎熱。

最後，氣象署提醒，雖然「海鷗」對台灣沒有影響，但南方低壓活動仍相當活躍，預計下週可能還會有新的熱帶性低氣壓或颱風生成，不過在下週末前，這些熱帶系統距離台灣仍遠，後續強度與路徑變化仍存在變數，需持續觀察。

