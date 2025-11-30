受洪災影響！最後5輛台鐵R200柴電機車 延至明年8月交車

台鐵公司近日宣布，原定於114年底交付的最後5輛R200型柴電機車，因西班牙廠商受到洪災重創，交車時程已調整至115年8月前完成。

最後5輛R200型柴電機車，因西班牙廠商受到洪災重創，交車時程已調整至115年8月前完成。（資料圖／翻攝自中時新聞網）

台鐵表示，這項計畫是台鐵推動997億元的10年購車計畫的一部分，旨在汰舊換新，提升客貨運列車的運行效率。自113年6月19日首航以來，R200型柴電機車已投入牽引貨物列車及客車救援，至今已交付29輛。

台鐵表示，因洪災造成的不可抗力因素，導致設備故障和場地積淤，影響了交車的進度。儘管如此，台鐵強調將依據實際狀況調整車輛汰換進度，以確保不影響旅客的疏運服務。

