受潮恐成肝腎殺手 醫師點名「5大粉末」：結塊就該丟

粉末類食品若保存不當，恐因受潮滋生黴菌，產生黃麴毒素、赭麴毒素等有害物質，長期攝取恐傷肝又傷腎。腎臟科醫師洪永祥提醒，台灣氣候潮濕，粉末一旦出現結塊或油耗味，就代表結構已改變，應立即丟棄，切勿再食用。以下為他點名的「五大受潮最傷肝腎粉末」：

一、【第五名】乳清蛋白、膠原蛋白粉

健身族與銀髮族常補充的高蛋白粉，若放置於流理台或飲水機旁，頻繁開關易讓水氣滲入。高蛋白環境是黴菌的優質培養基，水分活性一旦升高，容易產生真菌代謝物，可能造成肝腎組織氧化損傷，長期食用反而增加腎臟負擔。

二、【第四名】即溶咖啡包、咖啡粉

咖啡豆在潮濕環境中容易生成赭麴毒素A，磨成粉後若密封不良，毒素濃度更可能隨濕度升高。研究指出，赭麴毒素A屬強烈腎毒素，會破壞腎小管，且在體內代謝時間長，長期低劑量攝取恐成慢性腎病隱形風險。

三、【第三名】五穀粉、堅果粉

芝麻粉、燕麥粉、紅豆粉等被視為養生食品，但其油脂含量高，受潮後除了黴菌毒素，還可能發生油脂酸敗，產生自由基。相關研究顯示，穀物粉狀食品若保存不佳，進入體內後可能同時對肝臟與腎臟造成長期傷害。

四、【第二名】科學中藥粉

不少科學中藥添加玉米澱粉作為賦形劑，吸水性極強，藥粉一旦結塊，內部極易滋生肉眼難以察覺的黴菌。研究發現，儲存不當的中藥粉可能檢出具累積性的赭麴毒素A，對腎功能不佳的族群風險尤高。

五、【第一名】花生粉

花生是黃麴黴菌最偏好的食物來源之一，花生粉又常由碎裂或品質較差的花生加工而成，在台灣飲食中使用頻率極高。黃麴毒素不僅是一級致癌物，還會破壞肝腎細胞功能，且耐高溫，即使經過烘烤、油炸也無法被破壞，是最具風險的粉末食品。

洪永祥呼籲，粉末類食品應遵守「買小包、密封好、快吃完」原則，只要出現結塊或異味就該果斷丟棄，別因省小錢而埋下未來健康隱憂。

