受災戶控廚具公司承諾送瓦斯爐成一場空！ 業者歉：溝通誤會

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮光復鄉受堰塞湖洪災影響，至今已經超過一個月，復原工作還在持續中。但有受災住戶怒控，有間知名的廚具公司，在9月底舉辦瓦斯爐與熱水器的捐贈活動，各限量300台、一起送共300組，而住戶說10月9日已經獲得業者口頭承諾，等他們的流理台用好後，就會送瓦斯爐來。沒想到昨(5)日打電話要請廠商送來時，對方卻說已經送完了，讓家屬們無法接受。對此廚具公司回應，在溝通的過程中產生誤會感到抱歉，而今天下午，有匿名的善心人士得知後，透過他們贈送瓦斯爐給這戶居民。

廣告 廣告

施工人員手拿器具加緊趕工，地上也擺滿裝潢的材料，這裡是花蓮光復鄉，其中一戶受災居民的家，雖然家園逐漸復原，但指控知名廚具公司，曾答應免費提供熱水器與瓦斯爐，事後卻成為一場空，花蓮光復鄉受災戶女兒翁小姐說：「在9月27號的時候，我記得是(廚具公司)他們，贈送熱水器跟瓦斯爐活動的第一天，我有在客服裡面就有問說現在還可以登記嗎，然後他們說可以登記。」

翁小姐還原事發經過，9月25日廚具公司在臉書公告有贈送活動，9月27日翁小姐報名成功，10月9日廠商口頭承諾會送瓦斯爐，讓受災家屬充滿期待，結果到了11月5日流理台裝設完畢，要請廠商送來時，卻得到已經送完四個字，換來一場空讓他們無法接受。

花蓮光復鄉受災戶邱小姐說：「他(廚具公司廠商)說他沒說(要送瓦斯爐來)，他說啊你要Google ，有公告啊，就是300名送完為止啊，啊你當初來的時候，你沒這樣講啊。」家屬也說因為對方一句承諾，導致之後有其他善心人士詢問，是否需要瓦斯爐的捐贈時，表明要把機會讓給其他受災戶，後來變成自家人成為受災戶中的受災戶。

廚具公司宣傳經理周先生說：「很抱歉可能這個溝通過程中可能有一些誤會，讓這個消費者以為他有排到(瓦斯爐)。」雖然6日下午有不具名的善心人士，向品牌訂購瓦斯爐，再經由安裝人員送到家中，讓爭議畫下句點，但民眾也擔心，他們家不是個案。

廣告 廣告

花蓮光復鄉受災戶女兒翁小姐說：「那後來我在平台上把這個事情發布之後呢，就陸續有網友就是回覆我(也有)遇到相同的狀況。」廚具公司對此表示，準備的瓦斯爐與熱水器共300組數量有限，申請人數達1200戶，無法滿足全部需求，但希望能幫居民恢復生活的初衷，沒有改變。

原始連結







更多華視新聞報導

燕子口堰塞湖潰壩無災情 降至原河道水位解除警戒

燕子口堰塞湖引流奏效 魯丹橋積水痕退2公尺

花蓮0403強震中繼宅將完工 拚12月底前入住

