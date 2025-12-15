受災戶舉旗陳情提3訴求 花縣府：努力爭取最大權益

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮洪災至今將近三個月，今（15）日上午災民們聚在花蓮縣政府門口抗議，怒批縣府災後逃避責任，還帶來徐榛蔚、傅崐萁以及光復鄉鄉長等人的照片，使用泥土掩埋，表達憤怒，並提出三大訴求。對此，花蓮縣政府則回應，會依照法規為鄉親爭取最大權益。

災民們圍在土堆旁，有人使用雙手，有人手拿鐵鏟，拿土掩埋一張張照片，發洩積怨已久的憤怒，馬太鞍溪跨流域聯盟發言人Lisin說：「但是如果你有良心，你會出來。」

被埋的照片就是他們，花蓮縣長徐榛蔚，立委傅崐萁及鄭添財，還有光復鄉鄉長林清水，馬太鞍溪跨流域聯盟發言人Lisin說：「我們11日來陳情的時候，只有你沒有來，光復鄉鄉長林清水，你對得起那些你認識的鄉親嗎？」

滿腔怒火要求政府面對，他們是花蓮馬太鞍溪，堰塞湖溢流的受災戶，今（15）日舉辦陳情記者會，怒控縣府災後逃避責任，特別帶來大量泥土，在花蓮縣政府門口舉旗抗議，只盼官員將心比心。

現場聚集約40位年輕人，站出來為深愛家園出一份力，他們也提出三大訴求，除了要求縣府編列重建預算的專款，也希望災民能有自己的決策席，更要求未來所有的說明會等等，都應該公開受到監督，馬太鞍溪跨流域聯盟發言人Lisin說：「還有我們的鄉親，跟一直支持我們的民間力量。」

拿著麥克風道出心底感謝，發言人忍不住淚灑現場，帶著鄉親挺身而出，就是希望政府能聽到他們心聲，花蓮縣府新聞科長李冠霆說：「有關重建委員會的部分，我們縣府已經在上週啟動，重建經費的部分，那我們會依照相關的法令規定，來為鄉親爭取最大的權益。」家園重建之路遙遙無期，災民只盼望，縣府能伸出遠手，在這最困難的路上，給予實際支持。

