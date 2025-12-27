受理2件受困案件！規模7.0地震北市震度4級 應變中心提升三級、消防救援中

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

今（27）日晚間23時05分發生芮氏規模7.0地震，震央位於宜蘭頭城外海約20.4公里處，震源深度72公里，台北市最大震度達4級。台北市政府即刻啟動災害應變機制，截至晚間23時30分，各區暫未回報重大災情，惟119接獲2件民眾因地震受困通報，消防局已派員前往協助脫困。

119勤務中心接獲2件民眾因地震受困的通報案件，消防局已派遣人力前往現場處理，協助民眾安全脫困中。（圖／中央氣象署）

台北市災害防救辦公室指出，地震發生後已第一時間通報消防局、民政局及警察局啟動巡查作業，各區公所同步進行災情查蒐與回報，全面掌握市內狀況，確保公共安全。

廣告 廣告

由於台北市震度達4級，市府依規定將災害應變中心提升為強化三級開設。工務局、都市發展局、產業發展局及消防局均派員進駐應變中心，針對重要道路、公共設施、建築物及民生設施進行巡查與災情蒐報，同時整備救災量能，以因應可能發生的後續狀況。

截至目前為止，各行政區公所已陸續完成初步回報，均暫未發現建築物倒塌或大規模公共設施損壞情形。不過，119勤務中心接獲2件民眾因地震受困的通報案件，消防局已派遣人力前往現場處理，協助民眾安全脫困中。

更多FTNN新聞網報導

規模7.6地震撼台 宜蘭最大7級、北台震感強烈

國家級警報大響！東部海域規模7.0強震 「相當於16顆原子彈威力」

宜蘭3465戶停電！地震害東澳變電所跳脫 23:15已復電

