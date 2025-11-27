受白冰冰疼愛！美魔女母12年前肺腺癌病逝 她開唱前突嚴重咳嗽

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

美魔女教唱天后楊惠絜，50歲才出道，今（27）日更宣布將於12月19日於彰化縣和美鎮「大中華國際美食館」舉辦人生第一場大型演唱會，當天是她的生日，為了紀念因肺腺癌離世12年的母親，楊惠絜也特別準備爸媽最喜愛的歌曲單元，來紀念已逝的母親，值得一提的是，「綜藝大姐大」白冰冰愛才惜才，將擔任演唱會嘉賓。

楊惠絜即將舉辦出道第一場大型演唱會。（圖／音圓唱片提供）

對楊惠絜而言，12月19日不只是生日，更是讓她格外動容的「母難日」，她的母親在12年前因肺腺癌離世，每到這一天，她都特別想念媽媽，因此這場演唱會也選定在同一天舉辦。她表示，當天將準備一段專屬於父母的歌單，演唱爸爸和媽媽生前最喜歡的歌曲，「我要把這些歌唱給爸爸聽，也唱給天上的媽媽聽。」

廣告 廣告

楊惠絜開唱前嚴重咳嗽。（圖／音圓唱片提供）

就在演唱會準備期間的2、3個月前，楊惠絜出現嚴重咳嗽，咳到讓她一度「懷疑人生」，甚至忍不住擔憂自己是否會重蹈母親肺腺癌的覆轍。她因此特別去看醫生、做檢查與治療，最後幸運排除了肺癌的可能性，也讓她在鬆了一口氣後，更深刻思念母親，「那一刻真的覺得更要把12月19號唱好，因為這一天對我來說意義太重大。」

更多FTNN新聞網報導

洪言翔宣布好消息！睽違10年發新曲 還加碼開演唱會

RAIN相隔20年重返小巨蛋！跨海告白台粉 公開3大驚喜

13年前就站C位！子瑜恩師嘻小瓜曬合照：是我先看到的

