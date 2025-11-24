受益AI需求！法人看好00891四成持股Blackwell供應鏈

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台股近期因AI過熱與美國降息預期下降而經歷震盪，但長期來看，AI仍處於成長初期階段，且台灣科技股的第三季財報亮眼，繼續支撐多頭行情。以下是國泰證期整理解析本周市場聚焦ETF表現：

群益台ESG低碳50（00923）：此ETF聚焦於AI科技龍頭，並且以低碳為核心投資主題。自成立以來，其績效優於大盤，特別是在未來AI與科技趨勢逐漸升溫的背景下，建議投資者在短期回檔時進行佈局，提前卡位第四季及明年可能迎來的AI與科技行情。

富邦台50（006208）：面對聯準會對降息的分歧意見，市場仍處於觀望狀態，但年底的電子旺季與AI需求將推動台灣出口，繼而支撐經濟增長。對此，建議投資者在台股拉回時分批布局大型股ETF，持續受惠大型權值股的強勢表現，捕捉後續上漲動能。

安聯台灣高息成長（00984A）：在高位震盪的市場中，主動型ETF普遍表現領先於被動型ETF。00984A作為唯一主動管理的高股息ETF，將成長因子納入其中，不僅降低波動，還具備更好的成長潛力。對於長期配置，這支ETF兼具收益、抗震性與成長優勢，尤其適合在盤勢高位時作為防禦性資產配置。

中信關鍵半導體（00891）：輝達的強勁財報顯示AI領域的持續需求，尤其是Blackwell平台的熱銷，讓半導體族群大幅反彈。00891 ETF中的近四成持股來自Blackwell的核心供應鏈，將直接受益於這股強勁的需求潮，並可期待後續的成長動能。

