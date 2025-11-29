受空巴召回A320客機衝擊 全日空今日取消65班次

全日空和旗下的樂桃航空是旗下擁有最多空巴A320客機的日本航空公司。美聯社



歐洲空中巴士（Airbus）週五（11/28）宣布立刻召回6000架A320系列客機進行檢修後，日本全日空（ANA）航空公司今日（11/29）宣布取消65架次航班。

全日空週六宣布，受到空巴召回A320系列客機檢修影響，截至當地時間今日上午7時45分為止，已有65架次國內航班被迫取消，約9400名旅客受到影響。

全日空和旗下的廉價航空公司樂桃航空（Peach Aviation）是在日本營運最多A320客機的航空公司。

另據NHK報導，全日空正分階段對其擁有的A320系列客機進行檢修，每架檢修時間約需4小時。

空巴週五通知350多間航空公司客戶，須立刻召回旗下約6千架A320系列客機進行檢修，回復稍早版本軟體。此次召回行動是空中巴士創立55年以來最大規模檢修。

根據路透社取得的召修通告，空巴從最新一起的A320客機飛行狀況發現，太陽閃焰可能破壞對飛行控制運作至關重要的資料。

