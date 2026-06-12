受端午連假影響，輕鬆付撥款及執行提款轉出&身份資訊認證將順延

MG Taiwan深耕台灣市場以來，憑藉「超規滿配」的產品實力與誠意十足的購車方案，即將迎來品牌在台四萬位車主的歷史里程碑，這不只是一個數字，更是全台四萬個車主對MG最真實的信任見證。為回饋給廣大消費者的支持，MG Taiwan於六月推出最強夏日購車方案，祭出全車系0利率貸款方案，讓購車門檻有感大降，絕對是今年夏天最不容錯過的入手時機！本月購車不僅享有0利率優惠貸款方案，各車型搭配舊換新補助後更迎來心動起跳價：當家旗艦休旅HS限量絕享價75.9萬起、都會時尚小休旅ZS心動版59.9萬起、以及正七人座G50 PLUS旗艦版98.5萬起，讓輕鬆晉升有車階級。 不只如此，六月入主全車系任一車款，即可…

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