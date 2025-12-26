受美國影響？下週汽柴油價估漲0.3至0.4元 駕駛心痛

下週台灣油價預估將上漲0.3至0.4元，受到國際油價上漲的影響。根據中油的數據，截至12月25日的7D3B週均價為62.23美元，相較於上週的60.45美元上漲了1.78美元。這波漲幅主要是因為美國對委內瑞拉原油出口的查緝所造成的。此外，台幣兌美元匯率也出現小幅貶值，從31.485元貶至31.504元。

受到國際油價上漲的影響，下週台灣油價預估將上漲0.3至0.4元。（資料示意圖／中天新聞）

根據中油的浮動油價調整機制，下週的汽油零售價格預估將上調0.4元，柴油亦將上調0.4元。若依此預估，92無鉛汽油的每公升參考零售價格將為26.7或26.8元，95無鉛汽油將為28.2或28.3元，98無鉛汽油則為30.2或30.3元，而超級柴油的價格將為25.1或25.2元。最終的實際調整金額將在週日中午12點由台灣中油正式公布。

