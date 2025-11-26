受美國施壓投入兆元國防預算？賴清德這樣說

▲賴清德表示，台灣編列這筆國防特別預算，目的是在保護台灣國家安全。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（26）日宣布，將大幅增加台灣國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯台灣捍衛民主的決心。對於投入1.25兆的國防預算，是否是受到美國壓力？賴清德強調，絕對不能夠倒果為因或本末倒置，台灣編列這筆國防特別預算，目的是在保護台灣國家安全，主要的壓力是來自中國的併吞，是不得不進行對國家安全跟區域和平穩定的投資。

賴清德9時30分召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會。賴清德宣布，中國企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣，政府研擬2項方案因應，分別是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」，同時也將在未來8年投入1.25兆國防軍購經費。

對於投入1.25兆國防特別預算，是否是受到美國方面的壓力？賴清德表示，絕對不能夠倒果為因或本末倒置，台灣編列這筆國防特別預算，目的是在保護台灣國家安全，維護民主自由的生活方式，主要的壓力是來自中國的併吞；他說，不僅是文攻武嚇或是對台灣的統戰滲透，都有日益增強的情勢，在這種狀況下，台灣為了要保護自身安全，也維護台海和平穩定，台灣不得不進行對國家安全跟區域和平穩定的投資。

「主要壓力是來自中國、企圖併吞者！」賴清德舉例，如同民眾在家裡裝監視器，絕對不是因為來自鄰居的壓力，而是來自於可能小偷會入宅偷竊，為了讓住家更安全，所以才會花錢裝置監視器，同樣的，國家編列特別預算提高國防力量，也是因為要防止中國的併吞，並不是來自其他方面。

媒體詢問，是否有信心讓這筆1.25億預算成功在立院闖關？且國民黨主席鄭麗文上任前就表態反對將國防預算增加到GDP 5%，國民黨也說兩岸和解，不用投資軍備，未來如何溝通獲得支持？

對此，賴清德表示，國防特別預算跟中央政府總預算，性質上有些不同，總預算是年度預算，涵蓋各部會對國家推動的各項建設，希望在野黨能迅速交付委員會審查，也能對行政院提出必要的監督，這樣國家在推動各項建設、進行各項發展時才會順利。

賴清德提到，台灣面臨中國威脅，這筆國防特別預算是必要投資，「我們是投資在和平，也投資在台灣安全」，希望在野黨能支持，而該筆預算加上去後，其實並沒有達到GDP 5%，希望明年能達到GDP 3%以上。

賴清德說，若要進行和解，也必須要有實力來做後盾，沒有實力做後盾的和解，是沒有辦法保障國家的利益，更何況，沒有實力後盾的和解也容易淪為投降、委婉的最後結果，因此，希望在野黨能不分立場，對國家安全一定要能夠同時支持。

