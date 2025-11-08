受美聯邦政府關門影響 福衛八號「齊柏林衛星」升空延期

台灣第一個自製星系福衛八號的首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A），原預定於台灣時間今年11月11日凌晨2時18分自美國加州范登堡太空軍基地發射升空，不過國家太空中心（TASA）指出，由於美國聯邦航空署（FAA）疑似受到政府預算限縮影響，原定發射時間確定取消，至於將延至何時發射仍未定。

TASA表示，福衛八號「齊柏林衛星」原本預計搭乘SpaceX的Transporter-15航班，在台灣時間11月11日凌晨2時18分升空，預計台灣時間約4時38分與火箭脫離，進入高度561公里、執行對地表取像之光學遙測任務的太陽同步軌道。不過昨日上午接獲通知往後遞延一日發射，今天又再度接獲SpaceX告知需再延後發射。

至於發射時間產生異動的原因，TASA指出，因美國聯邦航空署（FAA）疑受政府預算未通過導致許多部門關閉影響，而宣布自美國時間11月10日起，禁止每日上午6時至晚間10時之發射等大氣活動，因此齊柏林衛星搭載的Transporter-15火箭航班，原定發射時間確定取消。

TASA說明，由於福衛八號系統及設計之任務軌道，固定發射時間為上午10時18分左右，無法更換至非禁止之時間發射。因此，我方目前位於發射場完成整備的福八團隊，將因應發射延遲採取相關措施，全力確保齊柏林衛星的功能及衛星健康狀態，並與SpaceX保持聯繫，瞭解火箭航班的新發射日期，掌握美國 FAA 太空活動禁令最新進展。

