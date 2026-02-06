受美股大跌影響 台股一度挫逾600點

比特幣暴跌，美股四大指數收黑，台股在台積電等電子權值股領跌下殺，早盤一度下跌600點，不過盤中收斂，跌勢沒有繼續擴大。而且盤中買盤湧入台積電，股價由黑翻紅，大盤一度逆勢反轉，指數上沖下洗，震盪近700點。

分析師表示，台股封關倒數4天，投資人不願抱股過年，台股賣壓沉重，加上全球不確定因素仍多，台股多空震盪劇烈。

更多公視新聞網報導

不確定因素持續干擾股市 台股早盤開低走低

台股開盤小漲走高 盤中指數翻黑震盪

美股收紅激勵台股 今指數漲逾百點

