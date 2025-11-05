受美股重挫拖累 台積電早盤開低走低終場跌45元

台北市 / 綜合報導

三大權值股之一的台積電，今（5）日的零股交易爆量，開盤不到2個小時就爆出400萬股，原因是受到美股重挫影響，台積電今天盤中一度下跌50元，1500元大關失守，許多年輕零股族趁著低點積極進場，才造成零股交易爆量；專家認為，這和前陣子台股不斷創高有關，看好市場基本面、投資情緒樂觀的狀況下，投資人信心大增，零股交易爆量的情形，也比以往來得顯著。

盤面一片綠油油，在11月5日這天受到美股全面重挫拖累，三大權值股之一的台積電，早盤開低走低，失守1500元大關，盤中最低觸及1455元，最後收在1460元，下挫45元跌幅逼近3%。

不過這讓小資族們更有投資想法，不到兩小時的時間，台積電盤中零股就爆出超過400萬股交易量，零股達人黃柏仁說：「像現在這種不斷創新高這種，股市這種很熱鬧的這種氣氛，所以這是很正常的現象，我想它這個這現象，應該是會越來越頻繁，至少在最近這段時間之內，假如沒有一個很大轉折的話。」畢竟近期台股不斷寫新紀錄，基本面看好市場投資情緒樂觀，也讓小資族恰好抓準進場時機。

看看證交所11月5日數據，盤中零股交易排行，最夯的0050突破1800萬股，台積電的零股一躍成為第二高，爆出超過600多萬股，元大高股息0056也有300多萬，而三週前國慶日連假剛結束，當時0050也有1500萬，台積電零股爆出500多萬，當天同樣股價下跌25元，年輕零股族把握時機跟上車。

零股達人黃柏仁說：「對於年輕人，或者是說已經在投資的人，目前這種樂觀的狀況，應該是保持你原來的步調，假如你是退休族，那你就是，不要說百分之百都在股票，那你自己有一個，你自己的配置比例，你就維持那個比例。」專家提到短線震盪難免，不影響中長線投資價值，投資小白可以趁低點分批布局，但畢竟投資依舊有風險，多方觀察量力而為才是上策。

