受美「俄烏和平方案」偏頗俄國啟發？彭博專欄：習近平將提對台28點方案

美國川普政府日前提出一份促使俄烏止戰的「28點和平方案」，內容被視為嚴重偏頗俄羅斯而震驚各界。長期觀察亞洲和中國政治的媒體人分析，中國正在密切觀察美國提出的俄烏和平方案，而中國國家主席習近平很可能將此視為一大契機，加強推動統一台灣進程。

「彭博新聞」專欄作家、前BBC亞洲新聞記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）1日撰文指出，中國政在觀察川普政府如何擬訂俄烏和平方案，研究此方案是否迫使烏克蘭向莫斯科「投降」。

文中直指：「習近平將視其為一大機會，強化他長期宣示的目標：與台灣實現統一。隨著華府立場越模糊，習近平意圖越明確，這將讓這座自治島嶼陷入危險之境。」

日前有媒體報導指出，川普政府所提的「28點和平方案」來自俄羅斯文件，幾乎可說是「俄羅斯的願望清單」。

澳洲退役陸軍少將瑞恩（Mick Ryan）近日警告表示，中國或許也會如法炮製。瑞恩上月23日在一篇部落格文章寫著：「我們或許會看到中國共產黨可能在近期或是中期之內，向川普政府提出對台28點方案，無論私下或是公開提出。」

川普上月24日與習近平通話，兩人據悉針對日本首相高市早苗「台灣有事」言論所引發的中日緊張關係加以討論。根據中國官方聲明，習近平向川普「強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，而川普則回說「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

瓦斯瓦尼在專欄文章表示，習近平的用詞經過仔細評估，「他企圖將北京塑造成自二次大戰後的全球秩序捍衛者，並將台灣以及任何支持台灣的勢力形塑成破壞穩定的勢力」。

文中還說，在川習通話後，台灣宣布新增400億美元國防開支，而「這項訊息顯然向北京喊話程度大於華府」。瓦斯瓦尼認為：「賴（總統）確實有焦慮的理由，正如我的同僚白蘭斯（Hal Brands）所說，接下來幾個月將是這座島嶼安全性的重大關鍵。川普顯然聚焦在與中國維持更加關係，而習近平則更大膽傳播統一言論。」

瓦斯瓦尼強調，台灣是全球經濟的重要支柱，生產近9成先進晶片。一旦兩岸爆發武力衝突，勢必中斷供應鏈。她認為，台灣必須通過購買無人機、飛彈等均被經費，並進一步推動民防演習，以及對抗中國的滲透影響。

此外，日本、澳洲、南韓和菲律賓等美國亞洲盟友也應強化合作，將防禦台灣是為區域安全核心，「儘管可能有激怒中國的風險，持續通行台灣海峽將再重申國際法重要性上發揮重大作用」。

瓦斯瓦尼在文章最後寫著：「川普的烏克蘭方案雖然感覺上與台灣關聯性很遠，但在北京眼裡卻是一大契機。」

