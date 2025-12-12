受虐黃牛安置老牛之家 診治修蹄…南哞展開新生活

疑似受虐的「南哞」身體已恢復健康，在「老牛之家」園區愜意的咀嚼牧草。（農業局提供）

記者翁聖權∕柳營報導

南投疑似受虐黃牛「南哞」從十一月初安置在柳營「老牛之家」園區至今，已經滿月了。農業局十二日強調，經獸醫師的診治及削蹄師的修蹄，牠身體已恢復健康，將在園區展開平安新生活。

農業局指出，黃牛「南哞」初來乍到園區時，因遷移的不安及腳蹄受傷不願走動，造成食慾不佳，還有頸部勒痕滲血、腳傷化膿及體外寄生蟲等問題亟需治療。農業局安排獸醫師診療及削蹄師修蹄，經過每週複診，目前南哞已經逐步恢復健康，加上老牛家管理員每日細心照料，食慾增加，步伐也愈顯安穩。

廣告 廣告

過去一個月，「老牛的家」社會資源贊助專戶湧入許多善心人士的捐款，感謝大家愛護這些收容牛隻，農業局會運用挹注的經費資源妥善照護牛隻。這段時間也有不少關心南哞的朋友來到老牛的家探望牠，現在看著南哞悠閒漫步在園區，愜意的低頭咀嚼著牧草，平平安安度滿月，大家都為南哞感到欣喜及安慰。

農業局說，老牛的家設立至今已近十六年，目前園區內收養八頭牛隻，年齡橫跨老、中、幼，有黃牛也有水牛，每頭牛都有自己的名字，有各自喜歡的及熟悉的活動領域，也有各自的牛脾氣。

天氣炎熱時，水牛總愛泡在水池中消暑，牛兒吃草時會有白鷺鷥飛來停在牛隻背上或停在身旁，彷彿朋友般彼此陪伴，在溫暖陽光下勾勒出一幅美麗的風景。