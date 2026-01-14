受解散眾院激勵日股再創新高 但財政憂慮釀日圓匯價貶破159關卡

日本東京街頭1月13日的股市指數電子看板。美聯社



受日本首相高市早苗有意解散國會眾議院、下月舉行改選的影響，日股連兩天創新高，14日以5萬4341點作收，首度站上5萬4000點大關。日圓則受財政惡化的市場憂慮氣氛影響而持續拋售，美元兌日圓匯價跌破159關卡。

綜合日媒報導，市場持續意識到選舉箭在弦上的「高市交易」（高市トレード）因素，日經225指數繼前一天強勁漲勢站上5萬3000點後，14日再創新高紀錄，盤中甚至一度大漲超過900點。

投資人預期，高市內閣將加快「負責任的積極財政」為支柱的經濟措施，帶動各類股買氣。日股站上5萬4000點大關後走勢穩定，以5萬4341.23點收，比前一日漲792.07點或1.48%。

在市場的期待感下，平均指數在3個交易日內已上漲超過3000點。

不過在外匯市場，由於日本政府擔憂日圓單方貶值以及官方干預的風險依舊存在，市場持續拋售日圓，美元兌日圓匯價13日貶破159，14日持續在159關卡震盪，為159.12。

