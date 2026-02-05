受記憶體漲價影響！Steam Machine等硬體確定延期，但仍鎖定2026上半推出

Valve 官方今日（5）在 Steam 部落格上公開了最新公告，針對玩家期待已久的「Steam Machine」遊戲主機與「Steam Frame」VR 頭戴顯示器更新了資訊。官方坦言，原本要公開上市日期與售價的計畫，因受到全行業面臨的記憶體與儲存裝置短缺影響而被迫推遲。但仍向玩家保證，他們的目標依然鎖定在 2026 年上半年正式發售這三款新品（包含 Steam Controller）。

Steam 主機、VR 和手把都將延後，但仍預計 2026 年上半推出。（圖源：Steam／Valve）

針對延後公布詳細資訊的原因，Valve 解釋目前關鍵零件的供應量有限且成本持續攀升，迫使團隊必須重新審視產品的定價策略與發行時程。官方強調，在市場變化迅速的情況下，他們希望在確定能提供穩定的價格與日期後，再正式向玩家宣布，以免造成後續的變動或困擾。雖然無法如期在 2 月 5 日公開具體售價，但官方承諾會盡快完善相關計畫，並隨時更新最新消息。

除了發售時程外，本次公告也分享了更多硬體細節。像是 Steam Frame 將搭載「注視點串流」技術，利用眼動追蹤，只針對玩家視線範圍內進行高解析度串流，以來最佳化頻寬使用；且該裝置採模組化設計，未來有望支援第三方配件與有度數的鏡片。至於 Steam Machine，官方確認其 SSD（NVMe 2230/2280）和記憶體（DDR5 SODIMM）皆可讓玩家自行拆卸和升級，並將釋出機殼面板的 CAD 檔案供社群或是第三方廠商設計外觀。