受訪到一半被攻擊！宏國女議員遭「炸彈精準爆頭」 驚悚瞬間曝光

宏都拉斯女議員受訪到一半，突然遭爆裂物正中頭部，畫面相當驚悚。（翻攝自騰訊網）

宏都拉斯政壇陷入腥風血雨！昨（8日）宏國國會大廈外發生驚悚襲擊，在野黨「國家黨」女議員羅培茲（Gladys Aurora López）在接受媒體聯訪時，竟遭不明人士投擲爆裂物正中頭部，現場瞬間炸出橘色火光，場面極度混亂。這起攻擊事件正值宏國大選計票爭議、朝野關係極度緊繃之際，引發國際社會高度關注。

聯訪一半「火球突襲」 女議員慘遭炸傷恐骨折

根據《每日郵報》報導，從流出的驚悚畫面顯示，羅培茲當時正與多位同僚在外向記者發表談話，不料一顆圓形爆裂物突然從空中飛來，精準擊中她的後頸部並隨即爆炸。強大的爆炸威力導致羅培茲受重傷，緊急送醫後雖生命跡象穩定，但仍留下嚴重燒燙傷、聽力受損，且疑似有骨折情況。

除了羅培茲外，當時站在身旁的幾名議員也受到輕傷。國家黨團領袖贊布拉諾（Tomás Zambrano）憤怒表示：「我們原本在接受採訪準備開會，他們卻對我們投擲炸彈和迫擊砲！」

大選舞弊疑雲引燃怒火 總統當選人呼籲冷靜

這起暴力事件的導火線，源於2025年11月30日宏都拉斯大選後的緊張對峙。當時親美的「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以微弱優勢勝選，但隨即引來舞弊指控，國會正針對重新計票動議進行激烈爭辯。

對此，即將於1月27日就職的阿斯夫拉公開呼籲和平，他沉痛表示：「我不希望這與政治目的有關，但這種事絕對不該發生。」國會議長雷東多（Luis Redondo）則強烈譴責暴力，並下令調閱監視器，宣稱絕不姑息針對立法機關成員的攻擊。

在野黨控執政黨「濫權煽動」 宏國民主面臨關鍵考驗

這場襲擊已演變成政黨間的互信危機。在野黨團指責執政黨在過去4年間不斷放任對反對派的暴力行為，是「濫用權力」的體現，並呼籲軍警介入確保國會安全。

