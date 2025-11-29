受訪為柯文哲復出開路？陳佩琪駁斥：僅是感謝黨公職

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。資料照。民眾黨提供



民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪25日在黨內網路節目《言之有午》受訪，首度公開柯文哲在北所期間撰寫的十餘本筆記部分內容，並感謝一路相挺的支持者及黨內夥伴外，被外界解讀是在為柯文哲復出鋪路。陳佩琪今（11/29）天在臉書發文，表示節目曝光後，就被名嘴、酸民、政論節目瞎掰汙衊，她只是感謝黨公職，卻被看成是為了「柯復出開路」，甚至暗示「國昌主席可以走了」，離譜程度超乎她想像。

陳佩琪首先提到，柯文哲交保後，個性有些轉變，以前跟柯一起搭車跑活動，他都在車上看「量子力學」，不過最近都改看起國民黨製作、諷刺總統賴清德的「萊爾校長」，而且柯看的時候會不自覺地在電腦前哈哈大笑，表示「這太好笑了、太好笑了，作者太有才了。」

陳佩琪表示，自己在2024年選後就不曾再上過專訪，一年來只參加過幾場零星記者會，那天上節目有點猶豫要講什麼，所以跟柯文哲討論，柯建議談談家中的生活大小事，因為小草也很關心，還交代不可對國政發表意見，也同意拿獄中手寫筆記在節目分享。

陳佩琪說，柯文哲覺得自己背負小草和眾多社會支持者的期待，所以在看守所中也鞭策自己不可頹廢、沮喪，要趁這段時間充實自己，由於獄中沒學習工具，所以就每天看書，看不懂的就把問題寫下來，出來後每筆疑問都上網去查，清楚了，就用筆劃掉，「他說這段時間就像學生重拾書本一樣，自覺學問增長很多。」

陳佩琪指出，上節目當天，主持人許甫鼓勵她講出心底話，分享柯生活的點滴給小草，而她心中最想講的是830那場走讀活動，因為當天除了黃國昌的成功帶領外，還有許多黨工職和支持者的全力投入，她心中極度感謝，所以在節目上花了一點時間去訴說。

陳佩琪表示，結果事後新聞的反應，是名嘴、酸民、政論節目一陣瞎掰汙衊，只是感謝黨公職的一段節目，竟然可以被說是為了「先生復出開路」、暗示「國昌主席可以走了」 。她驚嘆，這種瞎扯功力之深和內容之離譜，超乎她想像，不過也是讓她發現，當名嘴還是要有點瞎掰的功力才行。

