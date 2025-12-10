受訪聽到「陳玉珍助理費」 賴士葆秒落跑：這個…這個我要問政

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法，要將助理費除罪化，公費助理補助費直接交由立委統籌運用，且「免檢據核銷」，引起爭議，包括藍營立委助理也相當不滿。國民黨立委賴士葆今（10）日被記者堵訪，他原本等著記者提問要回應，結果一聽到「陳玉珍委員…助理費」等關鍵字，急忙說，「這個…這個…我要問政」，馬上快步離開。

賴士葆今天在立法院面對記者堵訪，原本他停下來等著記者提問，結果一聽到記者問，「陳玉珍委員有提出助理費除罪化…」，他立即表示，「這個…這個…這個…這個我要問政！」邊講還邊往外走，花了3秒就快步離開現場。

事實上，賴士葆昨天在立法院接受記者聯訪時，花了近5分鐘大罵光電、能源政策，接著又用了約3分鐘痛罵內政部長劉世芳關小紅書，後續還轟行政院長卓榮泰不執行財劃法等等。但被問到助理費修法爭議，他只簡短回應，看立法院長韓國瑜怎麼處理，就聽聽大家聲音。

