受詛咒？兒子守母喪「壓鬼床」竟險丟命 驚人真相曝光
國際中心／李紹宏報導
浙江部分山村流傳一種名為「壓鬼床」的古老風俗，要求兒女必須輪流睡在過世長輩的床鋪上，直到「五七」（逝世後第三十五天），寓意是讓逝者看到孩子後能安心投胎。近日，一名陳姓男子便遵照此習俗，睡在因頻繁腹瀉、全身乏力而猝逝的86歲母親的床鋪上。然而10天後，陳男竟出現與母親生前類似的腹瀉、嘔吐及全身乏力症狀，讓他懷疑是「有神秘詛咒」！直到就醫才發現真相。
「壓鬼床」本是孝心 竟讓他慘腹瀉？
根據陸媒報導，這名陳姓男子的母親原本身體硬朗，能下田種菜，結果突然頻繁腹瀉，最後不幸身亡。陳男遵照「壓鬼床習俗」，睡在母親床上，10天後竟出現和母親生前類似的病徵，讓他嚇得以為是魔咒，並趕緊就醫治療。
陳姓男子經過醫師初步檢查，結果只見肌酸激酶（CK）異常偏高，病情懸而未決。直到他轉至浙大醫院「一院」後，透過多科會診和骨髓穿刺，謎團才被徹底解開。
母子病情巧合是「魔咒」還是醫學警訊？
原來，兇手不是什麼鬼神魔咒，而是微小而致命的「新型布尼亞病毒」，會引發熱伴血小板減少綜合症，俗稱「蜱蟲病」，使患者血小板暴跌，並帶來一系列致命的腸胃和器官症狀。
醫師追問得知，陳母生前長期在田間勞作，很可能在蜱蟲活躍期被叮咬感染，並在病毒潛伏期內猝逝。而陳男緊接著睡在同一張床鋪上，由於病毒可能殘留在體液或分泌物中，透過他破損的皮膚或黏膜傳播，最終釀成了這場母子間的「交接式感染」。幸好陳男即時求醫，從鬼門關前被拉回來。
三立新聞網提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
更多三立新聞網報導
中共2026是否攻台？命理專家曝關鍵是「他」 酸：沒管好香港還要台灣
機上過半乘客靠窗「搶拍富士山」！前機師揭1關鍵急喊：危險了
「北台灣最大夜市」突宣布收攤！最後營業日曝光 居民不捨
老翁出國旅遊猝死 遺體返家「心臟不見了」！家屬怒吼求真相
其他人也在看
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 66
中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 204
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 92
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 3
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 414
MLB》前中職洋投瑞恩 8千萬合約加入太空人
曾效力中華職棒大聯盟富邦悍將的右投手Ryan Weiss（中文登錄名：瑞恩），今天傳出與美國職棒大聯盟休士頓太空人簽下1年260萬美元（約新臺幣8167萬元）合約的消息。TSNA ・ 1 小時前 ・ 4
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 136
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 94
這記憶體目標價上看180元！「EPS上看19.5元」報價一路飆到明年 華邦電、南亞科、群聯被點名「最猛3巨頭」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群股價沉潛多時，卻在基本面火力全開的支撐下，再次被外資與投顧推上風口。研究機構最新預測顯示，DRAM與NAND的供...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 4
三星突襲…推三折機Galaxy Z TriFold搶市 台積電、大立光業績添柴火
三星昨（2）日突襲式發表首款三折機Galaxy Z TriFold，藉此鞏固折疊機王者地位，預計12月12日將率先在母市...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 8
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 9
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 19 小時前 ・ 19
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
「想毀掉中華民國的不是民進黨！」張禹宣轟鄭麗文：每一步都在分裂台灣
近來國民黨立委遭質疑「赤化」，先前國民黨主席鄭麗文曾表示，「把中華民國毀了，對誰都沒有好處」。媒體人張禹宣就直言「想毀掉中華民國的不是民進黨是鄭麗文」，怒轟如今國民黨在鄭麗文的領導下，不斷放大中國弱化中華民國的概念，每一步動作都在分裂台灣的社會認同，弱化中華民國原先能代表的團結象徵。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 286
蘇貞昌喊「民進黨包起來」遭狠酸：超強催票
[NOWnews今日新聞]前行政院長蘇貞昌30日為綠委、高雄市長擬參選人邱議瑩站台，喊出：「台灣連高雄都讓國民黨贏，那民進黨就包起來了，對不對？」。對此，政論粉專《政客爽》日前狠酸，蘇貞昌超強催票口號...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 92
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 238