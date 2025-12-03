受詛咒？兒子守母喪「壓鬼床」竟險丟命 驚人真相曝光

國際中心／李紹宏報導

浙江部分山村流傳一種名為「壓鬼床」的古老風俗，要求兒女必須輪流睡在過世長輩的床鋪上，直到「五七」（逝世後第三十五天），寓意是讓逝者看到孩子後能安心投胎。近日，一名陳姓男子便遵照此習俗，睡在因頻繁腹瀉、全身乏力而猝逝的86歲母親的床鋪上。然而10天後，陳男竟出現與母親生前類似的腹瀉、嘔吐及全身乏力症狀，讓他懷疑是「有神秘詛咒」！直到就醫才發現真相。

中國一名男子在母親去世後，履行「壓鬼床」習俗，不料竟出現和母親生前的類似病徵。（示意圖／PIXABAY）

「壓鬼床」本是孝心 竟讓他慘腹瀉？

根據陸媒報導，這名陳姓男子的母親原本身體硬朗，能下田種菜，結果突然頻繁腹瀉，最後不幸身亡。陳男遵照「壓鬼床習俗」，睡在母親床上，10天後竟出現和母親生前類似的病徵，讓他嚇得以為是魔咒，並趕緊就醫治療。

陳姓男子經過醫師初步檢查，結果只見肌酸激酶（CK）異常偏高，病情懸而未決。直到他轉至浙大醫院「一院」後，透過多科會診和骨髓穿刺，謎團才被徹底解開。

母子病情巧合是「魔咒」還是醫學警訊？

原來，兇手不是什麼鬼神魔咒，而是微小而致命的「新型布尼亞病毒」，會引發熱伴血小板減少綜合症，俗稱「蜱蟲病」，使患者血小板暴跌，並帶來一系列致命的腸胃和器官症狀。

男子嚴重腹瀉，以為是民俗魔咒， 一查才發現是罹患「蜱蟲病」。（示意圖／PIXABAY）

醫師追問得知，陳母生前長期在田間勞作，很可能在蜱蟲活躍期被叮咬感染，並在病毒潛伏期內猝逝。而陳男緊接著睡在同一張床鋪上，由於病毒可能殘留在體液或分泌物中，透過他破損的皮膚或黏膜傳播，最終釀成了這場母子間的「交接式感染」。幸好陳男即時求醫，從鬼門關前被拉回來。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

