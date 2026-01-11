受證傳大愛 彰化第2場歲末祝福

上人行腳，今天(1/11)下午舉行彰化的第二場歲末祝福。受證志工當中，陳麗桃是白手起家的實業家，平時就常在職場帶動廠商和員工行善，接觸慈濟之後，深覺理念契合，發願要接引更多人一起來做對的事，今日歡喜受證，成為名符其實的慈濟志工。

從上人手中接下祝福，陳麗桃正式成為慈濟志工，這一刻對她來說，是心願的實現。

慈濟志工 陳麗桃：「因為我本來就做對的事情，那我希望，我能夠再做更多對的事情，來把周邊的人也能夠，帶到這個很直的軌道上，上人的軌道 上人的法 。」

和先生白手起家創業30年，陳麗桃不論是面對客戶或員工，總是把握機會募心募愛，將事業與志業完美結合，走入慈濟，獲得家人全力支持。

陳麗桃的先生 何源成：「來慈濟遇到很多好人，講好聽的話 做好聽的事，做高興的事，所以太太來慈濟 做得很高興。」

「 人間菩薩 大愛共善，一甲子 慈悲接力。」

慈濟深耕社區，進入家家戶戶，為老大人裝設居家扶手，關懷長者，成為身心靈的依靠。

「 請放心，把居家安全交給我們。」

慈濟志工一呼百應，總是在需要的地方，愛心湧現。

證嚴上人開示：「我們不用跟別人比，我們要趕快向自己精進，大家互相勉勵，共同走上菩薩道，我想 這就是最有福，做得滿心快樂，而且 做得安心自在。」

上人期許大家盤點自我，持續造福人群，發揮生命價值。

