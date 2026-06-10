受豪大雨影響 6月13日南投星空季及單車活動延期
近日受鋒面及西南氣流影響，全台各地持續出現豪雨及強降雨情形，考量山區道路安全、活動品質及遊客參與安全，南投縣政府宣布，原訂6月13日舉辦的「2026南投旅遊百K自行車小鎮漫遊-集鹿水山城綠意遊」活動，將延期到9月6日舉行；原訂6月13日於鹿谷鄉溪頭明山森林會館前廣場舉辦的「2026南投星空季」第二場主題日活動「森林微光站」，延期到7月4日辦理。
另外，中華民國自行車騎士協會6月12日舉辦的「建大盃夏季KOM-塔塔加」騎乘活動取消。
縣府觀光處表示，全台各地飽受旺盛氣流影響，山區出現短時強降雨，天候較不穩定，為確保活動品質及參與民眾安全，經審慎評估後決定調整活動日期，希望讓民眾能在更舒適、安全的環境下參與活動，共同感受溪頭森林與星空交織的魅力。雖然星空季活動延期到7月4日，但所有表演節目不變。仍將以「在森林裡喝茶看星星」為主軸，結合森林茶席、夜間生態探索、天文觀星導覽、手作體驗及星空音樂晚會，打造今夏最具氛圍感的森林星空盛會。
2026南投旅遊百K自行車小鎮漫遊系列活動後續也將陸續推出7月4日「仁愛原鄉部落環騎」、7月25日「南投美食古蹟騎遊」、8月22日「草屯九九峰翠嶺騎跡」、8月23日「中寮秘境祈福探索」、9月5日「竹山名間巷弄漫遊」，以及9月6日「集鹿水山城綠意遊」等場次；年度重頭戲「2026南投旅遊百K」也將於7月25日登場，歡迎大家踴躍報名一同騎進南投、探索小鎮、賞星空，以實際行動支持低碳旅遊與永續生活。（張文祿報導）
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