受豬瘟影響！小吃攤、豬肉相關攤販哀嚎 張勝富爭取補助

市議員張勝富關心受豬瘟影響的店家生意，爭取相關補助。

高雄市議員張勝富六日在農林部門業務報告與質詢時，關心受到非洲豬瘟影響到業者，市府有何補償措施，並呼籲提供補償不能只有豬肉攤商，與販售豬肉相關的業者都應該要有補償。對此，農業局長姚志旺回應，會將訊息轉知經發局討論。

張勝富表示，因非洲豬瘟，相關產業禁宰、禁運，十五天過去，攤商終於可以賣肉，且市府推出高雄市公有市場豬肉攤商免收使用費一個月，但還有其他相關產業卻沒有補助，其實與豬肉有關的不只是豬肉攤商，許多店家也有賣豬肉加工品。

張勝富舉例，包水餃、賣肉包，這些全部都需要用到豬肉，在這幾天內，他們也沒有豬肉可用，影響生意，但市府只有提供豬肉攤商免使用費一個月，這些小吃店呢？像賣肉燥飯、排骨飯的店家，他們也一樣受到影響，建議除了豬肉攤商外，也能給豬肉相關業者補助。

姚志旺答詢，農業局輔導生產端部分，如牧場或肉品市場拍賣等，若是後端包括置成肉品、銷售等，則由其他負責單位協助。

張勝富呼籲，雖然後端是別的局處，但農業局應該協調各單位，是否與經發局或相關局處進行討論，不然這些店家也是要店租，生意都受到影響。姚志旺強調，會將訊息轉知經發局討論。