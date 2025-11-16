受超夯動漫《NANA》影響 Marz23翻唱中島美嘉〈GLAMOROUS SKY〉
【緯來新聞網】Marz23 2025年全新單曲〈魅惑天空2Ø25〉已在各大數位音樂平台上架。這首歌翻唱自中島美嘉〈GLAMOROUS SKY〉，對他來說具有特別意義，更是Marz23踏上音樂道路的起點。〈魅惑天空2Ø25〉延伸自 Marz23 青少年時期的搖滾啟蒙記憶，他回憶，自己在國三那年看完日本動漫《NANA》，第一次被龐克與視覺系震撼，當時的電影主題曲〈GLAMOROUS SKY〉也成為他開始練琴、創作甚至投入音樂的起點。他撿起姐姐塵封三年的木吉他，翹課練琴八小時，畫煙燻妝、穿鉚釘，走上一條不被理解卻義無反顧的道路。
被《NANA》影響，Marz23 透過〈魅惑天空2Ø25〉向當年的自己致意。（圖／華納音樂提供）
他笑說：「那首歌讓我知道自己想成為誰。」如今在《NANA》電影上映滿二十週年後，他透過〈魅惑天空2Ø25〉向當年的自己致意。Marz23 說：「這首歌是我人生最重要的夢，它定義了今天的我。」對他而言，這不只是一次致敬，更是獻給過去那個被質疑的自己；二十年後再度唱起這首歌，也顯得倍感意義。
而MV也延續歌曲強烈的情緒氛圍，由新銳導演Ares Wu伍致綸以黑白視覺拍攝。畫面靈感源自經典的《NANA》，透過簡潔的景別與肢體語言描繪深層連結。Marz23邀請愛妻共同出演，兩人既是演員，也是自身情感的延伸，在鏡頭前沒有過多表演痕跡，更多的是自然流露出的親密與依靠。從擁抱、拉扯到彼此凝視，都能看見真實伴侶間的信任與默契，令MV中的情感重量比劇情更具說服力，也讓這首歌想傳達的「羈絆」以更具體、更生活化的方式呈現。
Marz23 2025年全新單曲〈魅惑天空2Ø25〉各大數位音樂平台正式發行。（圖／華納音樂提供）
MV影像以黑與白呈現兩種情感狀態：黑象徵不安與拉扯，白則代表依戀與投入。畫面中鎖鏈、黑色液體等元素，分別呈現被牽引與內在轉變的過程；而半圓形天頂的俯視鏡頭，也強化了情緒被推向極限的張力。結尾以「埋葬」意象收尾，象徵 Marz23 將過去二十年的青春與迷惘放下，像是一場自我淬煉的儀式，獻給所有曾因不被理解而掙扎、卻依然勇敢做自己的人們。Marz23也希望這首陪伴他走過青春的重要作品，如今也能成為大家在面對困惑或低潮時的力量。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
Marz23同框愛妻共浴 翻唱中島美嘉經典歌影響他20年
Marz23推出新歌〈魅惑天空2Ø25〉，該曲翻唱自中島美嘉〈GLAMOROUS SKY〉，對他來說具有特別意義，更是他踏上音樂道路的起點，MV更邀來愛妻入鏡，以黑白視覺拍攝，簡潔呈現兩人之間的情感連結，兩人從擁抱、拉扯到凝視彼此，每一個動作都像是他們情感的延伸。Yahoo娛樂訊息 ・ 13 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 20 小時前
新戲好坎坷／獨家！《女外科2》薛仕凌續神隱 直擊蔡淑臻熬過風雨賀殺青
蔡淑臻主演的劇集《村裡來了個暴走女外科》受歡迎，並讓她拿下金鐘獎最佳女主角大獎，為了籌備續集耗時3年，原本去年就要開拍，男主角人選卻彷彿中了魔咒，接二連三出事，就連最後定案的薛仕凌、幾乎是零負評男星，竟也因涉閃兵案神隱至今。即使波折不斷，續集仍拍攝完畢，日前終於迎來殺青酒。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
踢爆金曲歌后真面目！羅一鈞開嗆「得獎後就斷聯」她16字火大反擊
第7屆「愛之日常音樂節」（愛7）15日於台中圓滿戶外劇場登場，卡司包括主創人郭蘅祈（郭子）、以《甘味時光》連續打造金曲式風格的郭子＆浮花樂隊、因《影后》片尾曲〈Hey Girl〉爆紅的小男孩樂團、金曲36最大贏家李竺芯、黃韻玲攜手兒子Arthur和好友組成的「浪漫里樂團」，萬芳也首度率「萬芳與壯女們」登場，唱出成熟女性的生命厚度，霸氣喊話：「誰說女團只能未成年？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
Andy奪走鐘獎隔天「家寧無預警上新片」！ 大素顏「修修臉」嗆：每天更喜歡自己
百萬YouTuber Andy老師15日在第7屆走鐘獎奪下「年度個人創作獎」，他站上舞台泛淚致謝，感性回顧一路走來的心路歷程，讓粉絲相當動容。典禮結束隔天，前女友家寧今（16日）無預警上架新片，大曬全素顏，提到「太赤裸」「每天更喜歡自己」等語，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
走鐘獎／志祺七七外貌又進化了！連蔡哥都看傻：好帥
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，百萬YouTuber志祺七七入圍「最佳製作人獎」、「金頭腦」兩個獎項，步上紅毯時立刻掀起留言區一陣熱議，連紅毯主持人蔡哥都忍不住驚歎。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
震撼片讓家寧一家4人被起訴！Andy老師首獲走鐘獎自曝「還沒回本」 完整得獎名單一次看
YouTuber界年度盛事、第7屆走鐘獎獎昨（15日）在台北登場，前「眾量級」成員Andy老師在和前女友、前搭檔家寧拆夥鬧翻後自立門戶，新頻道立刻飆出200萬訂閱，這也是他拍YouTube影片10年第二個200萬訂閱的頻道，讓他獲頒本屆「年度個人創作者獎」。他發表感言透露，他花很多錢在做影片，現在還沒回本，有感媽媽告訴他「做人要守本分、懂得感恩、不要害別人」，他會繼續實踐，並感謝一路以來的貴人相助。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
子瑜爆擊！童年洗澡照曝光 「五官等比例長大」：從小美到大
韓國人氣女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛與子瑜組成，她們選在出道滿10年之際來台開唱，11月22日與23日連續兩天登上高雄世運主場館；而這也是子瑜出道以來首次回家鄉開唱，高雄熱情歡迎。子瑜的童年時期照片，也在她個人Instagram曝光，洗澡等照片，幾乎等比例放大的精緻五官，讓粉絲驚呼「從小美到大」。太報 ・ 1 天前
SJ包場金豬食堂慶功東海穿護膝 李鍾碩無處可去爆：被SJ搶先一步
【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋開唱，成員們全都卯足全力，見到E.L.F緯來新聞網 ・ 11 小時前