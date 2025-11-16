受超夯動漫《NANA》影響 Marz23翻唱中島美嘉〈GLAMOROUS SKY〉

【緯來新聞網】Marz23 2025年全新單曲〈魅惑天空2Ø25〉已在各大數位音樂平台上架。這首歌翻唱自中島美嘉〈GLAMOROUS SKY〉，對他來說具有特別意義，更是Marz23踏上音樂道路的起點。〈魅惑天空2Ø25〉延伸自 Marz23 青少年時期的搖滾啟蒙記憶，他回憶，自己在國三那年看完日本動漫《NANA》，第一次被龐克與視覺系震撼，當時的電影主題曲〈GLAMOROUS SKY〉也成為他開始練琴、創作甚至投入音樂的起點。他撿起姐姐塵封三年的木吉他，翹課練琴八小時，畫煙燻妝、穿鉚釘，走上一條不被理解卻義無反顧的道路。

被《NANA》影響，Marz23 透過〈魅惑天空2Ø25〉向當年的自己致意。（圖／華納音樂提供）

他笑說：「那首歌讓我知道自己想成為誰。」如今在《NANA》電影上映滿二十週年後，他透過〈魅惑天空2Ø25〉向當年的自己致意。Marz23 說：「這首歌是我人生最重要的夢，它定義了今天的我。」對他而言，這不只是一次致敬，更是獻給過去那個被質疑的自己；二十年後再度唱起這首歌，也顯得倍感意義。



而MV也延續歌曲強烈的情緒氛圍，由新銳導演Ares Wu伍致綸以黑白視覺拍攝。畫面靈感源自經典的《NANA》，透過簡潔的景別與肢體語言描繪深層連結。Marz23邀請愛妻共同出演，兩人既是演員，也是自身情感的延伸，在鏡頭前沒有過多表演痕跡，更多的是自然流露出的親密與依靠。從擁抱、拉扯到彼此凝視，都能看見真實伴侶間的信任與默契，令MV中的情感重量比劇情更具說服力，也讓這首歌想傳達的「羈絆」以更具體、更生活化的方式呈現。

Marz23 2025年全新單曲〈魅惑天空2Ø25〉各大數位音樂平台正式發行。（圖／華納音樂提供）

MV影像以黑與白呈現兩種情感狀態：黑象徵不安與拉扯，白則代表依戀與投入。畫面中鎖鏈、黑色液體等元素，分別呈現被牽引與內在轉變的過程；而半圓形天頂的俯視鏡頭，也強化了情緒被推向極限的張力。結尾以「埋葬」意象收尾，象徵 Marz23 將過去二十年的青春與迷惘放下，像是一場自我淬煉的儀式，獻給所有曾因不被理解而掙扎、卻依然勇敢做自己的人們。Marz23也希望這首陪伴他走過青春的重要作品，如今也能成為大家在面對困惑或低潮時的力量。

