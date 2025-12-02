受輝達股價收漲連動 緯創2日爆大量反彈收漲1.4%

文 ‧ 張興華

取自緯創官網

台股2日在權值股力撐下，加權指數開高走高，不過漲幅盤中卻呈現緩步下滑，至終場指數上漲221點，收盤時整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為汽車、塑膠及玻璃，受輝達前一日股價收漲連動，輝達概念族群股多數個股盤中表現不俗，緯創(3231)經過連續二天拉回修正，2日股價開高震盪走高，盤中一度拉升上漲5元，隨後拉回震盪整理，終場股價上漲2元、收在143元。

台股在權王台積電(2330)，以及台達電(2308)二檔於盤中相互支撐下，帶領加權指數呈現開高走勢，開盤後17分指數一度上漲達399點，不過市場信心不足使得盤勢略顯保守，終場指數上漲221.74點、收在27564.27點，總成交值為4934.4億元。櫃買市場指數平高開出後，10時前震盪走高，一度上漲1.51點，不過隨後漲幅收歛，並於尾盤前反轉跌至平盤以下，最終收在最低的259.13點、下跌0.59點，總成交值為1106.7,億元

