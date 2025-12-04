受邀出席全球銀行高峰會 中信金高麗雪: 「韌性」是金融機構最關鍵能力

中國信託金控總經理高麗雪（右）參與Financial Times Global Banking Summit 2025「CEO焦點訪談」，與主持人Kimberley Long（左）對談。／中國信託金控提供



中國信託金控再度登上國際舞臺，聚集全球金融業領袖、監理機關主管的「Global Banking Summit 2025」（全球銀行高峰會）本（12）月2日至4日在倫敦登場，中信金總經理高麗雪受邀於今（4）日參與「CEO焦點訪談」，分享中國信託數位發展、ESG作為與國際化布局等策略，為本屆唯一受邀的臺灣金融業代表。

為期三日的國際金融業盛會Global Banking Summit（全球銀行高峰會）由國際知名財經權威雜誌《Financial Times》（金融時報）與《The Banker》（銀行家）攜手主辦，今年以「駕馭變局 驅動創新（Navigating Complexity, Driving Innovation）」為主題，探討議題涵蓋地緣政治、科技、氣候、全球商業和投資等領域。

今年峰會吸引全球各地逾千位重量級金融業人士與會、超過40位CEO層級以上專業主管齊聚，與高麗雪同為「CEO焦點訪談」講者的包括英國財政部次長Lucy Rigby、英國金融行為監管局行政總裁Nikhil Rathi、英國影子財政大臣Mel Stride等重要金融人士。

高麗雪於訪談引用希臘哲學家Heraclitus名句，直言「在當今世界唯有改變是恆久不變的」，因此「韌性」已成為金融機構最關鍵的能力，也是經營致勝的重要關鍵。她說，中信金穩健的經營基礎造就財務韌性，同時具前瞻性風險管理能力，加上數位轉型和永續金融作為長期成長引擎，得以在金融業務競爭激烈的臺灣永續發展。

高麗雪更將韌性提升為永續性，進一步說明綠色金融、轉型金融、ESG投資和供應鏈減碳等作為可協助臺灣強化產業競爭力的實例，並指出目前許多臺灣企業面臨全球供應鏈減碳要求，但缺乏明確指標，中國信託可透過碳核算、轉型規劃、能源效率解決方案和供應鏈協作，持續幫助客戶加速低碳轉型。

中國信託金控總經理高麗雪受邀擔任《Financial Times》全球銀行高峰會講者。中信金提供

論壇活動主持人Kimberley Long亦好奇中信金如何支持臺灣產業發展，高麗雪表示，旗下子公司中國信託銀行於14個國家及地區設有超過370處據點，秉持客戶在哪裡、中國信託就在哪裡的精神，隨著半導體產業蓬勃發展，順應臺灣產業全球化的發展趨勢，扮演「供應鏈銀行」的角色。

她說，中信金透過前瞻布局以滿足客戶需求，不僅有經驗豐富的團隊，更提供跨國併購融資、現金管理等服務，陪伴客戶走向全球，中國信託更可將服務範疇自金融、財務層面推展至淨零碳排，善用強大的跨境網絡作為利基點，帶動臺灣產業鏈邁向永續。

曾造訪臺灣的Kimberley Long對於臺灣銀行林立的現象印象深刻，主動詢問中國信託脫穎而出、落實普惠金融的致勝關鍵，高麗雪則提及，中國信託普惠金融的核心價值，是讓更多人被看見、被保護、被理解和被尊重。

例如臺灣ATM機臺數最多的中國信託銀行於設計ATM介面時會考量高齡、視障者與外籍人士等族群需求，並運用人工智慧強化防詐、打造數位化中小企業貸款流程，助力普惠金融，讓民眾體驗最有溫度、值得信賴的數位金融服務。

