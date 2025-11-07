受邀出席統派活動「追思共諜」惹議 鄭麗文喊：希望兩岸和平和解

針對受邀出席統派活動「追思共諜」引發爭議，國民黨主席鄭麗文今天（7日）表示，自己明天出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平。（圖／陳凱貞攝）

甫上任一週的國民黨主席鄭麗文傳出明天將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。對此，鄭麗文今天（7日）下午出席馬習會十週年研討會，並在會前受訪時表示，台灣民主轉型幾十年，是個充分尊重政治言論自由、 思想的地方，而自己明天出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，「希望台灣人民未來不會再因為自己的政治理想付出生命代價」。

據《自由時報》報導，鄭麗文明天將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會最主要追思對象為1950年所破獲中共安插在國府內部的最高階共諜將官吳石。吳石在戰後國共鬥爭時期提供中共重要情報，在來台前被賦予「密使一號」後，繼續在台灣從事地下工作被查獲遭判死刑，中共事後更將其奉為「烈士」，近期則透過電視劇宣揚其「事蹟」。如今鄭麗文代表國民黨出席，引發外界質疑此舉是敵我不分，接受中共扭曲史觀的行為。

對此，鄭麗文今天（7日）下午出席馬習會十週年研討會，並在會前受訪時表示，國共內戰後，全世界因為東西陣營對峙陷入冷戰時期。台灣在50年代歷經肅殺的一段政治歷程， 而明天是針對白色恐怖的政治受難者所進行的活動。

鄭麗文說，自己在2005年接受國民黨前主席連戰邀請加入國民黨後，便在當年主辦2月27日的重要活動，她當時邀請白色恐怖非常具代表性的受難者陳明忠先生至黨中央，親手將「和平之鑰」交給連戰。

鄭麗文進一步說，其背後代表的歷史意義就是因為當年國共內戰，導致很多人因為不同的政治理想付出青春跟生命，台灣有非常多共諜案，過去也有國民黨的黨員、政治工作者在中國大陸受到逮捕，甚至於受到凌虐、犧牲生命，這是歷史的悲劇。

鄭麗文說，她希望悲劇不要再發生，台灣人民未來不再因為自己的政治理想跟信仰，必須付出生命作為代價，台灣民主轉型幾十年，是個充分尊重政治言論自由、 思想的地方，所以自己明天出席相關的追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，「我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。



