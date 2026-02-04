受邀彰化縣議會議政沙龍演講 洪秀柱鼓勵年輕世代勇於面對改變 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

為深化公共事務參與、培養關心地方治理與民主發展的人才，彰化縣議會辦理「議政沙龍」系列活動，3日晚間特別邀請前中國國民黨主席、現任中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱；洪表示，年輕世代是社會未來的重要力量，世代傳承需要及早準備與培育

彰化縣議長謝典霖表示，議政沙龍自辦理以來，持續邀請不同領域與背景的前輩人士，透過座談與分享方式，傳遞公共事務實務經驗，這次活動看到許多新面孔，亦有世代接棒、持續關心地方發展的情形，象徵公共參與精神的延續。

廣告 廣告

「政治或公共服務並非僅是追求職位，而是一種責任承擔。」洪秀柱表示，彰化是她首次受邀至地方議會進行分享，對此感到特別珍惜，她以過來人的身分勉勵在場學員，社會環境不斷變動，時代持續前進，公共事務的思維與作法亦須隨之調整。

洪秀柱表示，過去成功的經驗不一定適用於當下，唯有保持學習的態度、理解社會結構與民意變化，才能在不同時代背景下回應新的挑戰。她鼓勵年輕世代勇於面對改變，透過持續學習與實務歷練，累積因應複雜公共議題的能力。

洪秀柱指出，公共事務如何貼近年輕世代、回應不同世代的關切，是各界需要共同思考的課題。她認為，清楚溝通理念、誠實面對歷史與現實問題，並以與時俱進的方式進行對話，有助於促進世代理解與公共參與。

針對歷史與政黨發展議題，洪秀柱則強調理性討論、和平交流與相互理解的重要性。她指出，不同世代對歷史的理解各有差異，唯有透過開放討論與尊重多元觀點，才能在變動的環境中逐步凝聚社會共識。

洪秀柱更以「胸懷大志、勇於承擔」，鼓勵青年朋友持續關心公共議題，並以開放態度回應時代變遷，透過學習與實際參與累積經驗，培養獨立思考與公共責任感。她也表示未來若有機會，樂意持續與地方及青年世代進行交流。

彰化縣議會表示，議政沙龍活動透過邀請不同背景的公共事務實務者與學者專家，提供多元觀點與經驗分享，期盼透過理性對話與世代交流，在環境與時代快速變動下，深化地方民主參與，為公共事務注入更多正向能量。

照片來源：彰化縣議會提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

楊子賢嘆中興莊活化延宕錯失春節人潮 彰化縣府坦言2月後才能點交

賴清德稱「找老師不如找好書」 羅廷瑋：不應貶抑教師專業角色

【文章轉載請註明出處】