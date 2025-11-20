受邀校園演講擅自另邀網紅直播 盧秀燕：兩人中市永不錄用





台中市一所國中昨邀請王姓魔術師演講，不料，中途卻介紹網紅賓賓哥以神秘嘉賓身分出場，且未經同意開直播，校長當場出面制止。台中市長盧秀燕今天強調，事件受邀的兩人都有連帶責任，不受事前約束就逕自開直播，我行我素，不尊重法律，可惡又白目，台中市永不錄用。

台中市議會市政總質詢，市議員陳政顯關心網紅校園演講卻擅自直播議題，盧秀燕表示，此事是個案，但她高度重視，已第一時間關心了解。學校邀請各領域人士協助學生生涯探索是好事，但必須慎選對象，演講者也應嚴守相關規定，無視規範擅自錄影直播已侵犯隱私，行為非常不當。她強調，未來台中市不再邀請違規人員參與任何活動，並請教育局深入調查，也提醒學校審慎把關，讓校園成為安全、值得信任的環境。

教育局說明，此案校外人士未經校方同意進行直播，已違反學生個人資料保護法等相關規定，教育局已督導學校進用校外人士入校教學或講座宣導時，應落實身分查核及課程審查，並於事前將課程及教材向學生及家長說明，以維護學生權益。教育局表示，校方因辦理生涯輔導講座邀請魔術師王先生擔任分享人，該校聯繫過程中，王先生詢問是否可以直播，學校已明確表示學生未成年，拒絕不同意直播，但演講當日未取得校方同意下仍逕行直播，校方即時制止。

教育局將持續督導學校落實依「校外人士協助高級中等以下學校教學或活動注意事項」規定辦理，學校應留意拍照、錄影的風險，避免學生個人資訊受損。

