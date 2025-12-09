受邀演出「五月天青春時期」 新人樂團嚇傻：以為是詐騙

樂團帕拉斯受邀演出〈恆星不忘 Forever Forever〉MV。（圖／迷音樂提供）

樂團「帕拉斯」受邀演出月天阿信、周杰倫、F3〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，飾演「五月天青春時期」的角色。這個重大邀約，是從一則「IG陌生訊息」開始，鼓手大寶說：「私訊寫著『想邀請你們拍攝五月天新歌 MV，不知道是否有意願』，我們真的以為遇到詐騙！」直到後來確認3次窗口資訊、看見完整企劃、接到正式通知，眾人才確定，這不是詐騙，而是天上掉下來的最大禮物。

〈恆星不忘 Forever Forever〉拍攝過程極度保密，帕拉斯形容自己像在拍「機密任務」，表示：「保密協定規定不能說、不能貼、不能洩漏，連我們家人都不知道我們在幹嘛。」一拍完隔兩天無預警MV一公開，四人的手機全被打爆，團員們笑說：「大家瘋狂問『欸這是不是你們』、『你們怎麼會出現在這支』。」

帕拉斯將推出首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，舞台魅力強烈的他們，本來就因為在各大音樂祭曝光而備受注目。當時在田中音樂祭初登場便吸引到一票死忠粉絲，之後表演台下呼喊聲震天，氣勢完全不像剛出道的新人。團員也感謝地說：「這些機會都很珍貴，我們會努力把每一個舞台做到最好。」

