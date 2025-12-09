受邀演少年五月天 帕拉斯誤認是詐騙

樂壇超新星帕拉斯PALLAS成「最幸運的新人」。

記者戴淑芳∕台北報導

樂壇超新星帕拉斯PALLAS出道前就迎來神級加持！受邀在五月天阿信、周杰倫、 F3〈恆星不忘 Forever Forever〉MV中飾演「五月天青春時期」的角色，被讚「最幸運的新人」。

〈恆星不忘 Forever Forever〉MV上線後迅速突破千萬點擊，裡頭暗藏的彩蛋，也讓歌迷瘋狂搜尋畫面中幾位青春洋溢的大男孩：「他們是誰？」─答案揭曉，就是尚未正式出道的帕拉斯PALLAS樂團。

這段奇蹟般的旅程，被許多樂迷形容「命中注定」。當年五月天出道前，同樣因受到任賢齊賞識而受邀擔任Backing Band；如今帕拉斯也被任賢齊欽點成為Backing Band，不只接下重量級舞台，連專輯都尚未正式發行，就被選入華語樂壇年度最重要影像之一。外界形容：「這像是20年前的故事，在2025年重演。」

更戲劇性的是，這個重大邀約，是從一則「IG陌生訊息」開始的。帕拉斯PALLAS回想當時還是又驚又怕，鼓手大寶說「私訊寫著：『想邀請你們拍攝五月天新歌MV，不知道是否有意願？』」四個大男孩瞬間對看3秒……「我們真的以為遇到詐騙！」直到後來確認3次窗口資訊、看見完整企劃、接到正式通知，眾人才確定，這不是詐騙，而是天上掉下來的最大禮物。

〈恆星不忘 Forever Forever〉拍攝過程極度保密，帕拉斯PALLAS形容自己像在拍「機密任務」。一拍完，隔兩天無預警MV一公開，四人的手機全被打爆追問，也因為這支MV，PALLAS從「最忙碌的新人」正式升級成「最幸運的新人」。