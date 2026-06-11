受邀為新北代表隊打氣 李四川允全力強化三級棒球培育
[Newtalk新聞] 玉山盃全國青棒錦標賽即將開打，國民黨新北市長參選人李四川今（11日）受邀前往三重棒球場致贈運動飲品為新北市代表隊加油打氣，預祝勇奪冠軍。對於地方關心新北棒球名校穀保家商轉型發展事宜，李四川表示，新北市府已積極協調當中，未來也會全力支持在地青棒傳承及發展，全力強化三級棒球培育。
李四川今在球隊邀請下練習揮棒及投球，與球員們話家常，互動熱絡；現場也有選手拿出棒球，請李四川簽名留念。李四川表示，小學時常打棒球，但已經好幾十年沒有接觸，很開心能和同學們一起練球，好像回到學生時代，新北選手及教練們對棒球的熱愛與認真，就是新北棒球最重要的資本及未來。
新北市代表隊領隊蔡明堂表示，感謝李四川從擔任台北縣副縣長時，就積極協助推動在地棒球發展，擔任新北市副市長期間，更全程參與、推動三重棒球場的規劃與興建，讓球場順利於2018年完工啟用，成為新北成棒隊集訓基地與三級棒球的重要據點。
此外，對於孕育眾多國手、超過30年歷史的穀保家商棒球隊，因學校停招使棒球隊面臨傳承危機。蔡明堂表示，球員將轉學至新北市立三重高中，目前新北市府正在協助後續事宜，並希望李四川當選後能持續協助傳承在地傳統青棒，強化新北三級棒球發展。
李四川回應，關於穀保家商停招及棒球隊後續傳承，新北市政府正積極協助中，未來當選後，將持續強化三級棒球，全力協助在地青棒傳承發展、提升選手培育資源、硬體設施改善等，讓新北成為國球最堅實的後盾，讓新北的棒球英才持續在台灣與國際舞台上發光發熱。
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