受邀當Lulu伴娘 Amanda搶先預習喜宴習俗

林美秀（右）勉勵台語新演員，把握每次上台機會。（圖／公視台語台提供）

公視台語台《全家有智慧》迎來激烈複賽，在複賽獲勝的隊伍即可進入決賽爭奪百萬獎金。節目舞台上金鐘演員蘇達、「台版渡邊直美」Amanda、主播蔡逸帆與知名中醫師陳峙嘉一字排開，各自率領親朋好友希望搶下決賽唯一門票。

初賽時在節目中獲得11000元獎金的Amanda，自信十足地說要把獎金帶回家「慢慢哺」。主持人林美秀親切詢問Amanda的媽媽：「上次的獎金有沒有拿到？」媽媽立刻回答：「有！」隊友滿臉懷疑的問：「有嗎？」Amanda露出尷尬笑容澄清：「有啦！有啦！」日前她在社群平台上開心宣布擔任好友Lulu伴娘，節目也特別針對喜宴出題：「辦桌的『菜尾仔』是什麼意思？」只見她與媽媽氣定神閒選擇「剩菜」，顯然對婚禮相關事宜皆瞭若指掌。

將擔任Lulu婚禮伴娘的Amanda對喜宴問題相當了解。（圖／公視台語台提供）

正當節目如火如荼進行，一道題目「台北林森北路中的『林森』命名與什麼有關？」卻讓所有參賽隊伍意見分歧，有人選擇「自然景觀」，有人認為是「人名」。多年來活躍於廣播、電視的主持人錢毅選擇「日語五木的意思」，並老實透露年輕時要與朋友去林森北路的KTV唱歌，都會用暗號「去五木」相約，聽得懂的人就一起去。為了錢毅婚姻「幸福」著想主持人阿松暖心補充：「這段話最重要的是『年輕的時候』現在沒有啦！」

