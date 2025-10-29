受邀股比背板股更猛！郭董可以退休了 劉揚偉已帶領鴻海進入AI新紀元
財經中心／李宜樺報導
鴻海（2317）成為台股最強AI概念股之一！29日股價再度跳空開高，盤中衝上263元，改寫2007年以來新高價，終場收在260元，大漲10元、漲幅達4%，成交量更爆出逾12萬張。市場驚呼：「受邀股比背板股更猛！」鴻海股價用行動證明劉揚偉正帶領企業正式走入AI時代新紀元。
法人資金湧入 鴻海成AI資金避風港
分析指出，本次漲勢與美國華盛頓舉行的輝達（NVIDIA）GTC大會密切相關。董事長劉揚偉為唯一受邀出席Pregame Show的台廠代表，且還被製作成輝達超級盃運動員公仔，位置就擺放在輝達黃仁勳正左方，堪稱站在C位。劉揚偉在Pregame Show中大方展示鴻海與輝達共同開發的AI伺服器GB300 NVL72，引爆外資資金追捧。法人指出，這象徵鴻海不只是「供應鏈夥伴」，更是輝達AI帝國在台灣的中樞支點。
受邀效應爆發 鴻海股價飆破18年高點
鴻海以250元開盤後一路上攻，盤中最高觸263元，再度創下18年新高。市場解讀，這場「受邀行情」不僅是短線慶祝，更象徵鴻海AI業務已迎接轉折。相較許多仍停留在晶片或背板階段的硬體股，鴻海身為「整機製造＋智慧工廠」雙主軸的企業，已成市場AI資金新寵。
黃仁勳點名讚賞 劉揚偉成輝達最強盟友
輝達執行長黃仁勳在GTC開幕時，特別公開感謝台積電、日月光與鴻海，並稱「Young（劉揚偉）是位出色的合作夥伴」。這句話被投資圈視為「神來一筆」，直接推升市場對鴻海的信心。外資指出，當黃仁勳喊出「這座德州工廠將成全自動化機器人工廠」，市場對鴻海的AI工廠題材立即升溫。
郭台銘可以退休了 AI鴻海市值重啟新篇章
在股價改寫新高的同時，市場也出現一句玩笑：「郭董（郭台銘）可以退休了！」因為劉揚偉的AI策略不僅讓鴻海擺脫代工形象，更把公司帶上全球AI製造版圖。法人預期，若AI伺服器出貨續強、車用AI合作案落地，鴻海全年獲利將有機會挑戰歷史新高。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
新聞幕後／GTC華盛頓暗藏彩蛋！黃仁勳化身#93總教練 27秒超級盃公仔秀
收盤／台股飛高高 台積電1505元創高！輝達效應熱滾滾 輝概股全面點火
輝達台灣總部北士科T17、T18一度卡關 黃仁勳首度回應了
【一文看懂】黃仁勳華府開講！輝達GTC成AI界Super Bowl 7大亮點全解析
其他人也在看
大摩喊加碼！這「晶圓代工廠」飆漲停炸量34萬張 攜手中工同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（27）日終場收在27,993.63點，上漲461.37、漲幅1.68%。根據摩根士丹利（大摩）最新出具報告顯示，看好DDR4...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股飆2萬8企業卻「跌多於漲」阮慕驊揭關鍵
[NOWnews今日新聞]美股近日屢創新高，而台股也跟著一路飛起，台股今（28）日早盤開低走高，盤中再度飆上28000點關卡，昨日最高點則觸及28196.33點，不斷寫下新紀錄。但財經專家阮慕驊點名，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台股站高點不能進場？吳淡如揭「慘賠案例」提醒投資人
財經中心／李明融報導台股今天持續維持今年強勢， 今天（27日）連假後再度開高走高，終場勁揚461.37點，收27993.63點，成交值新台幣5480.51億元，今年有望挑戰28000點大關，續寫收盤新高紀錄，然而在股市高點之際，有人認為可能會有過熱的風險，對此，知名作家吳淡如指出，市場未必會搭理做空者，股市仍有可能走漲，強調股市大約有七成時間是牛市，真正的熊市只佔三成，另外，他也提醒投資人要建立自己的交易紀律、分析能力、或時間精力，讓時間和複利替自己存退休金，或是另一種創富途徑。民視財經網 ・ 1 天前
馬斯克恐離開特斯拉？董事會致函警告股東 年度股東大會11月6日登場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導特斯拉（Tesla）董事會主席丹霍姆（RobynDenholm），周一（27日）致函股東警告，若執行長馬斯克（ElonMusk）提出的1兆美元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳開講釋利多！台股、台積電再刷歷史新高/輝達北士科築巢 概念股「借題發揮」可期/鴻家軍強攻AI鏈 乙盛建漢亮燈慶功｜Yahoo財經掃描
美股周二表現續強，四大指數連三個交易日刷新收盤新高，道瓊指數上漲0.34%，標普500指數上漲0.23%，那斯達克指數漲0.8%，費半走揚0.37%。市場聚焦輝達GTC大會利多消息，執行長黃仁勳宣布AI晶片接單金額達5,000億美元，並將為美國能源部打造7部AI超級電腦、Blackwell晶片全面在美落地生產，同時斥資10億美元入股Nokia，帶動Nokia單日股價飆漲21%，利多消息同步激勵輝達股價大漲4.98%至201.03美元創收盤新高，市值一度逼近4.94兆美元；微軟則因入股OpenAI、持續推進Azure雲端服務面的合作，而讓股價跳空漲近2%，也創下收盤新高，雙巨頭齊揚激勵科技股氣勢延續。台積電ADR同步上漲1.1%。亞股表現漲多跌少，日股勁揚1,088點收51,307.65點，突破5萬1千點關卡再創新猷；在多位重量級政商人物接連訪韓題材帶動市場情緒，韓股上漲1.76%，站穩4千點關卡；陸港則走勢分歧，上證指數小漲，港股走弱。台股今（29）日承接美股強勢氣氛，盤中最高觸及28,395點再寫新紀錄，終場上漲345.63點收28,294.74點，成交量放大至5,789.93億元。權值股領軍強攻，台積電(2330)再創1515元盤中新高價，收在1505元也創新歷史收盤新高；鴻海(2317)強漲至260元，市值衝破3.6兆元，日月光投控(3711)續漲逾4%。盤面焦點除鴻家軍外，AI、封測、半導體及被動元件族群齊揚；記憶體股旺宏(2337)爆量強漲、南亞科(2408)衝上波段新高，電源族群康舒(6282)放量續強，整體市場氛圍多頭氣盛，指數與台積電雙創歷史天價。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 10 小時前
【Hot台股】牛皮股鴻海股價狂飆5% 網嗨「郭董要退休兩次」分析師：繼續抱
鴻海（2317）近期的股價表現強勁，今（29）日盤中更是一度大漲逾5%，股價來到263元創新高。黃紫東表示，目前主要上漲動力來自於最近的GTC大會，鴻海董事長劉揚偉是台灣唯一受邀上台演講的業界代表，此外鴻海也被視為下一個世代「Rubin」組裝環節的合作廠商，同時也被認為是與黃仁勳AI機器人呼聲最高的合作公司。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
錢鏡你家／一手台積電、一手美債ETF 億元教授揭既簡單又粗暴的致富法
美國聯準會預期10月與12月有機會再降息3碼，市場掀起債券回溫話題。債蛙的春天快來了嗎？億元教授鄭廳宜透露自己與兩個女兒共持有逾2000萬元美債，從不擔心被套牢。他認為美債正迎來兩大利多，將耐心等到20年期公債殖利率跌破3%再考慮賣出，同時看好台股與台積電明年仍是多頭格局。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
17個交易日只買超1天！0050遭外資痛揍 10月「失血446億」被狂倒72萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（28）日收27,949.11點，跌44.52點或0.16%。外資昨日提款台股逾271億元，其中賣超台積電8298張，結帳金額高...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
取錢不容易／獨家！退股手搖飲沒收到錢 ㄚ頭打法律戰索討666萬
曾被封為「副業女王」的丫頭詹子晴，近年跨足電商、餐飲、投資領域，商場表現亮眼。然而，丫頭2016年共同創立的手搖飲品牌「不要對我尖叫」，近期風波不斷；據了解，2023年她退出該品牌經營與股東身分後，原本應可領得新台幣6,666,600元退股款，之後卻未收到款項。今年3月她向法院聲請強制執行獲准，只是得面臨冗長程序，要拿到錢恐怕還需要一段時間。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
資深分析師信心爆棚！台積電挑戰2500元、十年內3千元
台積電屢創新高，衝上1,500元之後還能漲到多少？知名分析師杜金龍長線看好台積電，預估明年4月將是這一波的高點，接下來股價會隨著EPS增加而成長，若EPS在2027年達到100元，主升段本益比25倍，台積電將挑戰2,500元，但首要目標是先突破1,560元，接著持續往上攻堅。中時財經即時 ・ 1 天前
記憶體熱瘋！旺宏連2漲停…今再飆半根「爆量33.8萬張」登冠 南亞科、力積電接力霸榜中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）在GTC技術大會（GPUTechnologyConference）上宣布，將與美國能源部合作打造7台全新的人工智慧...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
台股一度飆到28386點新高！市值破91兆 專家示警：小心套牢
黃仁勳加持！台積電（2330）今（29）日股價衝上1515元天價，帶動台股漲逾400點最高觸及28386點，市值一度衝破91兆元，專家表示，台股尚未過熱。不過若出現創高且爆量的情況，要留意高檔獲利了結的賣壓。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前
黃金閃崩破4000美元 空手能買？專家揭牛市3大致命破綻
國際金價近日劇烈震盪，週一（10月27日）亞洲交易時段，現貨黃金價格跳空大跌逾50美元，報每盎司4058.61美元。紐約早盤更一度重挫近3%，至每盎司3993.81美元，失守4000美元大關，主因美中貿易緊張局勢緩和，市場避險情緒急轉直下。中時財經即時 ・ 1 天前
現在不賣等何時？ 金價崩跌 大咖喊話獲利了結
今年來漲勢兇猛的黃金價格，近來卻急遽崩跌，上周二盤中一度重挫逾6%，創下12年來單日最大跌幅，本周一（27日）更進一步失守4000美元大關。然而在許多投資人急著進場「撿便宜」之際，菲律賓央行官員卻強烈建議，應盡快把握當前的高價位獲利了結，更疾呼，「現在不賣還等何時？」中時財經即時 ・ 1 天前
「主動式ETF股王」太猛！00981A盤中飆破15元天價 網崩潰：還沒上車
主動式台股ETF股王「主動統一台股增長（00981A）」今(28) 日早盤一度衝到15.11元，漲2.58%，在主動式台股ETF中唯一漲超過2%，且漲幅居所有台股ETF之冠。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大股東賣了！南亞科遭台塑三寶出脫7.5萬張 落袋74億元
南亞科（2408）股價飛漲，大股東台塑（1301）、台化（1326）以及台塑化（6505）今（28）日公告，日前各自處分南亞科2.5萬張股票，3家公司合計出脫7.5萬張，獲利達74.05億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
美中經濟戰落幕？CNN認不樂觀：恐在供應鏈上更仰賴中國
據《CNN》報導，最新一輪美中貿易摩擦起因於北京宣布限制稀土礦物出口。稀土是智能手機、綠能、半導體、電動車、先進國防裝備等高科技產業的關鍵原料，中國長期壟斷全球供應。事實上，中國早在30多年前便開始設立出口管制制度，如今更藉此作為外交籌碼。美國財政部長貝森特（...CTWANT ・ 1 天前
連假後PCB報告更新 台股8檔評價曝！
隨著AI伺服器及高頻資料中心架構升級，全球印刷電路板（PCB）產業正進入技術密集成長期。兆豐投顧分析，AI運算需求帶動銅箔、覆銅板（CCL）與載板規格持續提升，板層數與厚度增加將推升平均單價與毛利率，台灣PCB供應鏈可望成為主要受惠族群。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
重大投資！晶片大廠高通40億投資台灣 半導體大廠科林29億跟著來
經濟部投資審議會（28）日召開第25次會議，會中共核准重大投資案共計5件，涵蓋僑外與對外兩大方向，總金額逾新台幣392億元。其中，僑外投資案2件，總金額約新台幣70億4,015萬元；對外投資案3件，總計美金10億7,943萬元，折合新台幣約322億元。此波投資熱潮再次顯示台灣在國際科技與資本市場中的雙向吸引力，不僅續攬全球大廠目光，本土企業更積極佈局全球。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電史上新高！漲40元至1515元 專家：續抱無虞、1700元快來了
截至上午10:43，台積電（2330）最高衝上1515元，上漲40元或2.71%。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前