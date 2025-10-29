受邀股比背板股更猛！郭董可以退休了 劉揚偉已帶領鴻海進入AI新紀元

財經中心／李宜樺報導

鴻海董事長劉揚偉（右3）於 GTC 2025 華盛頓DC大會 Pregame Show 現場致詞，宣告公司進軍美國 AI 製造新里程碑，成為台廠中唯一受邀的代表。市場狂喊這次「受邀股比背板股」還猛，鴻海（2317）今股價一度衝上263元。（圖／翻攝自yt @NVIDIA）

鴻海（2317）成為台股最強AI概念股之一！29日股價再度跳空開高，盤中衝上263元，改寫2007年以來新高價，終場收在260元，大漲10元、漲幅達4%，成交量更爆出逾12萬張。市場驚呼：「受邀股比背板股更猛！」鴻海股價用行動證明劉揚偉正帶領企業正式走入AI時代新紀元。

法人資金湧入 鴻海成AI資金避風港



分析指出，本次漲勢與美國華盛頓舉行的輝達（NVIDIA）GTC大會密切相關。董事長劉揚偉為唯一受邀出席Pregame Show的台廠代表，且還被製作成輝達超級盃運動員公仔，位置就擺放在輝達黃仁勳正左方，堪稱站在C位。劉揚偉在Pregame Show中大方展示鴻海與輝達共同開發的AI伺服器GB300 NVL72，引爆外資資金追捧。法人指出，這象徵鴻海不只是「供應鏈夥伴」，更是輝達AI帝國在台灣的中樞支點。

廣告 廣告

受邀效應爆發 鴻海股價飆破18年高點



鴻海以250元開盤後一路上攻，盤中最高觸263元，再度創下18年新高。市場解讀，這場「受邀行情」不僅是短線慶祝，更象徵鴻海AI業務已迎接轉折。相較許多仍停留在晶片或背板階段的硬體股，鴻海身為「整機製造＋智慧工廠」雙主軸的企業，已成市場AI資金新寵。

鴻海董事長劉揚偉（中）於 GTC 2025 華盛頓DC大會 Pregame Show 現場致詞，宣告公司進軍美國 AI 製造新里程碑，成為台廠中唯一受邀的代表。（圖／翻攝自yt @NVIDIA）

黃仁勳點名讚賞 劉揚偉成輝達最強盟友



輝達執行長黃仁勳在GTC開幕時，特別公開感謝台積電、日月光與鴻海，並稱「Young（劉揚偉）是位出色的合作夥伴」。這句話被投資圈視為「神來一筆」，直接推升市場對鴻海的信心。外資指出，當黃仁勳喊出「這座德州工廠將成全自動化機器人工廠」，市場對鴻海的AI工廠題材立即升溫。

鴻海董事長劉揚偉於 GTC 2025 華盛頓DC大會 Pregame Show 現場致詞，宣告公司進軍美國 AI 製造新里程碑，成為台廠中唯一受邀的代表。市場狂喊這次「受邀股比背板股」還猛，鴻海（2317）今股價一度衝上263元，終場收到260元。圖／翻攝自三竹資訊）

郭台銘可以退休了 AI鴻海市值重啟新篇章



在股價改寫新高的同時，市場也出現一句玩笑：「郭董（郭台銘）可以退休了！」因為劉揚偉的AI策略不僅讓鴻海擺脫代工形象，更把公司帶上全球AI製造版圖。法人預期，若AI伺服器出貨續強、車用AI合作案落地，鴻海全年獲利將有機會挑戰歷史新高。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

新聞幕後／GTC華盛頓暗藏彩蛋！黃仁勳化身#93總教練 27秒超級盃公仔秀

收盤／台股飛高高 台積電1505元創高！輝達效應熱滾滾 輝概股全面點火

輝達台灣總部北士科T17、T18一度卡關 黃仁勳首度回應了

【一文看懂】黃仁勳華府開講！輝達GTC成AI界Super Bowl 7大亮點全解析

