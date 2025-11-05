受邀至政大演講！遭網友質疑「問A答B」 黃國昌建議看他質詢：見識民進黨官員的高強功力

針對受邀至政大演講遭質疑，民眾黨主席黃國昌直言，若大家想看什麼叫問A答B，可以去看他今天的質詢，「真正見識民進黨行政官員問A答B的高強功力」。（圖／李智為攝）

政治大學政治系系學會粉專昨晚發文，表示將在本月20日邀請民眾黨主席黃國昌於政大舉辦講座，隨即湧入上千條留言，網友們紛紛嘲諷：「會不會被嗆問白癡問題？」、「問他問題會問A答B嗎？」對此，黃國昌今天（5日）在立法院受訪表示，對於同學們的提問，他向來的風格就是直球對決。他直言，若政大同學們想看什麼叫問A答B，可以去看他今天在交通委員會的質詢，「大家就可以真正見識到民進黨行政官員問A答B的高強功力」。

政治大學政治系系學會粉專昨晚發文，表示將在本月20日邀請民眾黨主席黃國昌於政大舉辦講座「從街頭到國會：黃國昌的政治實務與人生歷程」。該貼文也提到，本次講座除了政治生涯的分享，也歡迎各位同學對於時事發表自身的看法，與委員交流。

該貼文一出，隨即湧入上千條留言，網友們紛紛嘲諷：「可以講怎麼弄金流養狗仔隊嗎？」、「會不會被嗆問白癡問題？」、「問他問題會問A答B嗎？」、「會不會對師生咆哮？」掀起熱烈討論。

對此，黃國昌今天在立法院受訪時回應，自己上一次到台中某大學進行演講，整個演講過程非常愉快，對於同學們的提問，他向來的風格就是直球對決，若政大同學們想看什麼叫問A答B的話，可以好好看一看他今天在交通委員會的質詢。

黃國昌批評，國家資通安全研究院驗收不只包庇放水，洪奇昌還不斷說謊，結果今天在質詢過程中，被自己徹底打臉，數發部跟國家資通安全研究院才是真正問A答B的高手。

黃國昌指出，自己今天在質詢時問他們要不要解約停權、移送法辦，明明用的是招標規格禁止的中國製產品，他們卻還是驗收，已經違反貪汙治罪條例的重罪。從他開記者會到今天詢答前，整個數發部、國家資通安全研究院徹底包庇護航。

黃國昌說，直到今天質詢，數發部和資安院的謊言全部被戳破，證實他在記者會上所提出的問題全部都是真的，而數發部長、國家資通安全研究院的院長，2位都是大學者。所以他建議，若政大同學想看什麼是問A答B，「我真的鼓勵大家好好看一看，今天交通委員會的質詢，大家就可以真正見識到民進黨行政官員問A答B的高強功力」。



