受邀《世紀血案》試鏡 賴薇拉曝拒演原因：演員應能判斷歷史劇和政治劇吧

演員賴薇拉透露自己也有受邀《世紀血案》試鏡，但當初看部分劇本就決定不能拍。翻攝IG



電影《世紀血案》由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等人主演，因未獲得當事人林義雄及家屬授權，引發抵制。演員賴薇拉今（2/7）透露，自己曾收到試鏡邀請，但看完劇本就知道不能拍，「歷史劇和政治劇應該是有區別的，應該是能判斷的出來的吧？」

賴薇拉在Threads上提到，很多人替該劇演員緩頰，認為可能是因不清楚歷史等原因才接演，「本來也真的很想幫出演的演員講話，但⋯」，她承認自己有收到試鏡邀請，但看完劇本，馬上就知道不能拍，光是看特約角色的部分劇本，就知道政治色彩太濃，拍了之後會有太多問題。

賴薇拉說，歷史題材跟政治題材有所區別，身為演員應該有判斷的能力。劇本中是直接寫出事件相關人物的本名，演員只要事前做功課，把文獻、人物全部讀過一遍，就能了解事件的來龍去脈與爭議。至於收到的劇本內容，她表示基於職業操守，上映後才能公開。

有網友好奇留言「看到哪個部分決定無法接演？」賴薇拉說，因為只拿到部分劇本，「其中三個角色交叉比對，覺得故事結構和敘事角度怪怪的」，其他網友紛紛表示「這才是一個敬業演員該有的做法」、「你這個才是正常的演員接戲流程，說演完都不知道的，是不是認為台灣人智商不高？」

賴薇拉認為，歷史劇和政治劇有區別，「應該是能判斷出來的吧」？翻攝畫面

